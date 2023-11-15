В каком состоянии находится уволенное Роботино в Запорожье — ответ ОВА

Некоторые населенные пункты Запорожской области перестанут существовать на картах из-за масштабных разрушений в результате боевых действий. Среди них — уволенное Роботино, практически стертое с лица земли российскими обстрелами.

Освобожденное Роботино полностью разрушено

Враг продолжает обстреливать наши населенные пункты. Лупит из артиллерии и РСЗО, атакует с помощью БПЛА. К счастью, сегодня без пострадавших и погибших. Наши воины молодцы, в ответ каждый день делают захватчикам "подарки" - наносят удары по вражеским объектам в Мелитополе, Токмаке и Бердянске, - рассказал о ситуации в области глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко Поделиться

По словам главы Запорожской ОВА, до войны население Роботиного составляло около 600 человек, но сейчас им некуда возвращаться.

Если говорить о самом населенном пункте, его практически нет, он полностью разрушен, – подчеркнул Малашко. Поделиться

Глава области сообщил, что сейчас идет "обработка европейского опыта" и власти рассматривают доступные возможности для восстановления.

Мы сейчас понимаем, что каких-нибудь населенных пунктов может и не быть. Будем решать, стоит ли их восстанавливать вообще или лучше сделать другой населенный пункт, - рассказал председатель ОВА. Поделиться

Юрий Малашко также сообщил, что идет эвакуация населения из прифронтовых населенных пунктов.

По словам главы ОВА, на временно оккупированных территориях население испытывает всяческое давление со стороны россиян. В частности, мобилизуют мужчин, "промывают мозги" детям, насаждают российские нарративы и настраивают население против Украины.

Оккупанты минуют поля в Запорожской области

Аналитики утверждают, что российские войска начали минировать ранее очищенные участки на линии Роботино-Вербовое (10 км к югу до 18 км к юго-востоку от Орехова), чтобы добиться тактической неожиданности.

Известный связанный с Кремлем блоггер утверждал, что российские войска ужесточили тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть украинскую оборону и рассеять внимание украинцев.

В свою очередь, пресс-секретарь Таврической группы войск ВСУ, полковник Александр Штупун подчеркнул, что противник стремится заблокировать украинские вооруженные силы на Авдеевском и Марьинском направлениях, препятствуя таким образом опрокидывание резервов в Запорожскую область.