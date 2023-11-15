В каком состоянии находится уволенное Роботино в Запорожье — ответ ОВА
Категория
Украина
Дата публикации

В каком состоянии находится уволенное Роботино в Запорожье — ответ ОВА

ВСУ
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Источник:  Запорізька ОДА

Некоторые населенные пункты Запорожской области перестанут существовать на картах из-за масштабных разрушений в результате боевых действий. Среди них — уволенное Роботино, практически стертое с лица земли российскими обстрелами.

Освобожденное Роботино полностью разрушено

Враг продолжает обстреливать наши населенные пункты. Лупит из артиллерии и РСЗО, атакует с помощью БПЛА. К счастью, сегодня без пострадавших и погибших. Наши воины молодцы, в ответ каждый день делают захватчикам "подарки" - наносят удары по вражеским объектам в Мелитополе, Токмаке и Бердянске, - рассказал о ситуации в области глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко

По словам главы Запорожской ОВА, до войны население Роботиного составляло около 600 человек, но сейчас им некуда возвращаться.

Если говорить о самом населенном пункте, его практически нет, он полностью разрушен, – подчеркнул Малашко.

Глава области сообщил, что сейчас идет "обработка европейского опыта" и власти рассматривают доступные возможности для восстановления.

Мы сейчас понимаем, что каких-нибудь населенных пунктов может и не быть. Будем решать, стоит ли их восстанавливать вообще или лучше сделать другой населенный пункт, - рассказал председатель ОВА.

Юрий Малашко также сообщил, что идет эвакуация населения из прифронтовых населенных пунктов.

По словам главы ОВА, на временно оккупированных территориях население испытывает всяческое давление со стороны россиян. В частности, мобилизуют мужчин, "промывают мозги" детям, насаждают российские нарративы и настраивают население против Украины.

Оккупанты минуют поля в Запорожской области

Аналитики утверждают, что российские войска начали минировать ранее очищенные участки на линии Роботино-Вербовое (10 км к югу до 18 км к юго-востоку от Орехова), чтобы добиться тактической неожиданности.

Известный связанный с Кремлем блоггер утверждал, что российские войска ужесточили тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть украинскую оборону и рассеять внимание украинцев.

В свою очередь, пресс-секретарь Таврической группы войск ВСУ, полковник Александр Штупун подчеркнул, что противник стремится заблокировать украинские вооруженные силы на Авдеевском и Марьинском направлениях, препятствуя таким образом опрокидывание резервов в Запорожскую область.

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