В якому стані знаходиться звільнене Роботине на Запоріжжі — відповідь ОВА

Деякі населені пункти Запорізької області перестануть існувати на картах через масштабні руйнування внаслідок бойових дій. Серед них — звільнене Роботине, практично стерте з лиця землі російськими обстрілами.

Звільнене Роботине повністю зруйноване

Ворог продовжує обстрілювати наші населені пункти. Лупить з артилерії та РСЗВ, атакує за допомогою БПЛА. На щастя, сьогодні без постраждалих і загиблих. Наші воїни молодці, у відповідь щодня роблять загарбникам "подарунки" — завдають ударів по ворожих об'єктах у Мелітополі, Токмаку та Бердянську, — розповів про ситуацію в області голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко Поширити

За словами голови Запорізької ОВА, до війни населення Роботиного становило близько 600 осіб, але зараз їм нікуди повертатися.

Якщо говорити про сам населений пункт, його практично немає, він повністю зруйнований, — підкреслив Малашко. Поширити

Очільник області повідомив, що зараз триває "опрацювання європейського досвіду" і влада розглядає доступні можливості для відновлення.

Ми зараз розуміємо, що якихось населених пунктів може й не бути. Будемо вирішувати, чи варто їх відновлювати взагалі, чи краще зробити інший населений пункт, — розповів голова ОВА. Поширити

Юрій Малашко також повідомив, що триває евакуація населення з прифронтових населених пунктів.

За словами глави ОВА, на тимчасово окупованих територіях населення зазнає всілякого тиску з боку росіян. Зокрема мобілізують чоловіків, "промивають мізки" дітям, насаджують російські наративи та налаштовують населення проти України.

Окупанти мінують поля у Запорізькій області

Аналітики стверджують, що російські війська почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине-Вербове (10 км на південь до 18 км на південний схід від Оріхова), щоб досягти тактичної несподіванки.

Відомий пов’язаний з Кремлем блогер стверджував, що російські війська посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути українську оборону та розсіяти увагу українців.

Своєю чергою, прессекретар Таврійської групи військ ЗСУ, полковник Олександр Штупун наголосив, що противник прагне заблокувати українські збройні сили на Авдіївському та Мар'їнському напрямах, перешкоджаючи таким чином перекидання резервів у Запорізьку область.