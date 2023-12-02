Україна здатна реінтегрувати Донбас і Крим після деокупації — Der Spiegel

Україна довела, що здатна повернути власний устрій на території Донбасу та Криму після їх звільнення з під російської окупації.
Донбас і Крим згодом знову стануть українськими
Журналісти видання посилаються на досвід України у реінтеграції звільнених з під російської окупації частин території Харківської та Херсонської областей.
У матеріалі зазначається, що в умовах продовження розв’язаної Кремлем злочинної війни Україна довела здатність адаптуватись до нових умов.
Так, журналісти видання побували у селищі Нью-Йорк на Донеччині, яке розташовується буквально за кілька кілометрів від лінії фронту з 2014 року.
Німецькі журналісти також зазначають, що у порівнянні із 2014 роком Донбас, як і вся Україна стали більш українськими.
Хоча досі тут є люди, які кидають прокляття у спину українським військовим, на противагу їм тут же знаходяться ті, хто безкоштовно пригощають солдатів продуктами.
Що відомо про успішні приклади реінтеграції Україною окупованих РФ територій
Трохи далі, як зазначають журналісти, розташоване місто Слов’янськ.
На прикладі Слов’янська автори публікації доходять висновку, що Україна цілком здатна реінтегрувати окуповані Росією території після їхнього звільнення, зокрема, повернути мешканців, які виїхали після початку бойових дій.
Після звільнення Харківської області Слов'янську перестала загрожувати російська окупація, і в місто повернулися багато жителів, що втекли перед тим.
Українська мова знаходиться на підйомі – ще один висновок німецьких журналістів, які проїхали країну від прифронтового Нью-Йорка до Києва.
Вони додають, що на вулицях Києва люди почали говорити українською не менше, а ніж російською.
Що більш показово, помітною стала поступова українізація півторамільйонного російськомовного Харкова.
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