Ходжес визнав помилку із прогнозами щодо звільнення Криму українськими військовими

Колишній командувач армії США в Європі, американський генерал у відставці Бен Ходжес визнав помилковість власних прогнозів щодо термінів звільнення окупованого Росією Криму українськими військовими.
Чи вірить ще Ходжес у змогу ЗСУ звільнити Крим
За прогнозами Ходжеса, українські військові мали розпочати операцію з деокупації Криму ще влітку цього року.
Американський генерал визнав помилковість власних прогнозів, які будувались на тому, що США і Німеччина нададуть Україні далекобійну зброю, необхідну для проведення операції з деокупації кримського півострова.
Однак він не відмовився від переконання, що українським військовим з рештою вдасться повернути контроль над Кримом.
Ходжес підкреслив, що США і НІмеччина відмовились передавати Україні далекобійні ракети.
Однак Ходжес зазначив, що українським військовим вдалось відігнати Чорноморський флот подалі від Криму.
Генерал підкреслив, що перекидання частини кораблів з Севастополя демонструє потенціал українських військових і тому їм треба створити можливість використовувати далекобійну зброю.
Чому Захід відмовляється надавати Україні далекобійну зброю
Він підкреслив, що американські офіційні особи багато говорять про загрозу подальшої російської агресії, хоча про це ніхто не говорив під час Холодної війни і Карибської кризи.
На його думку, частина проблеми полягає у тому, що певні особи просто не можуть уявити собі поразку Росії, яку протягом багатьох десятиліть вважали великою державою.
Ходжес висловив надію, що США з рештою ухвалять правильні рішення стосовно подальшої підтримки України, якщо президент Байден зможе краще пояснити американцям, чому це важливо для нас, чому ми отримуємо користь від успіху України.
Він дотримується думки, що Росія причетна до атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Він також додав, що Кремль не став засуджувати атаку ХАМАС на Ізраїль.