Ходжес визнав помилку із прогнозами щодо звільнення Криму українськими військовими

Чи вірить ще Ходжес у змогу ЗСУ звільнити Крим

За прогнозами Ходжеса, українські військові мали розпочати операцію з деокупації Криму ще влітку цього року.

Американський генерал визнав помилковість власних прогнозів, які будувались на тому, що США і Німеччина нададуть Україні далекобійну зброю, необхідну для проведення операції з деокупації кримського півострова.

Однак він не відмовився від переконання, що українським військовим з рештою вдасться повернути контроль над Кримом.

Я був упевнений, що адміністрація США зрозуміє, що потрібно допомогти Україні перемогти. А запорука перемоги – це звільнення Криму. Для цього потрібна високоточна далекобійна зброя, - зазначає колишній високопосадовець армії США. Поширити

Ходжес підкреслив, що США і НІмеччина відмовились передавати Україні далекобійні ракети.

Я помилявся щодо цього. І тому українці стикаються з більшими труднощами, ніж я очікував, - пояснює він. Поширити

Однак Ходжес зазначив, що українським військовим вдалось відігнати Чорноморський флот подалі від Криму.

Відбуваються так звані "багатовимірні операції", які знищують радари та системи ППО в Криму, і які дозволили завдати удару по засобах технічного забезпечення та по штабу Чорноморського флоту в Севастополі, - підкреслює Ходжес. Поширити

Генерал підкреслив, що перекидання частини кораблів з Севастополя демонструє потенціал українських військових і тому їм треба створити можливість використовувати далекобійну зброю.

Чому Захід відмовляється надавати Україні далекобійну зброю

Я вважаю, що є політичне рішення не надавати таку підтримку. Я чую різні виправдання, але всі вони непереконливі. Мені здається, що є дві причини... Адміністрація США боїться, що РФ може застосувати ядерну зброю, якщо буде схоже, що вони скоро втратять Крим. Я вважаю, що це безпідставне занепокоєння, - припускає Ходжес. Поширити

Він підкреслив, що американські офіційні особи багато говорять про загрозу подальшої російської агресії, хоча про це ніхто не говорив під час Холодної війни і Карибської кризи.

Тоді ми говорили дуже рішуче і дії теж були дуже рішучі. Тому я не розумію, чому цього разу стільки хвилювання, - дивується Ходжес. Поширити

На його думку, частина проблеми полягає у тому, що певні особи просто не можуть уявити собі поразку Росії, яку протягом багатьох десятиліть вважали великою державою.

Або вони вірять, що якщо це станеться, це буде надто великою катастрофою. Вони не знають, що робити з можливим розвалом РФ. Я не виступаю за такий сценарій, але ми не повинні цього боятися – ми повинні планувати, що робити, якщо це станеться. Звичайно, буде проблема контролю над ядерною зброєю, проблема біженців. Є різні аспекти того, що може статися. І я вважаю, що ми повинні будувати плани на такий випадок, - підкреслює колишній американський генерал. Поширити

Ходжес висловив надію, що США з рештою ухвалять правильні рішення стосовно подальшої підтримки України, якщо президент Байден зможе краще пояснити американцям, чому це важливо для нас, чому ми отримуємо користь від успіху України.

І, звичайно, те, що відбувається в Ізраїлі, не можна розглядати ізольовано... І кому вигідна підтримка Іраном нападу ХАМАСу на Ізраїль? Кремлю. Тому що це відвертає увагу від України, забирає ресурси, які потрібні Україні, - переконаний генерал. Поширити

Він дотримується думки, що Росія причетна до атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Однозначно, так. Не в сенсі матеріальної підтримки, а в сенсі координації з Іраном. Вигоди для РФ настільки очевидні, а лідери двох країн останнім часом так часто літають між Тегераном і Москвою, що неможливо повірити, що для Кремля це стало несподіванкою, - зазначає Ходжес. Поширити

Він також додав, що Кремль не став засуджувати атаку ХАМАС на Ізраїль.