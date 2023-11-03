Ходжес признал ошибку с прогнозами по освобождению Крыма украинскими военными

Верит ли еще Ходжес в возможность ВСУ освободить Крым

По прогнозам Ходжеса, украинские военные должны были начать операцию по деоккупации Крыма летом этого года.

Американский генерал признал ошибочность собственных прогнозов, которые строились на том, что США и Германия предоставят Украине дальнобойное оружие, необходимое для проведения операции по деоккупации крымского полуострова.

Однако он не отказался от убеждения, что украинским военным с остальными удастся вернуть контроль над Крымом.

Я был уверен, что администрация США поймет, что нужно помочь победить Украине. А залог победы – это увольнение Крыма. Для этого нужно высокоточное дальнобойное оружие, - отмечает бывший чиновник армии США. Поделиться

Ходжес подчеркнул, что США и Германия отказались передавать Украине дальнобойные ракеты.

Я ошибался на этот счет. И поэтому украинцы сталкиваются с большим трудом, чем я ожидал, - объясняет он. Поделиться

Однако Ходжес отметил, что украинским военным удалось отогнать Черноморский флот подальше от Крыма.

Происходят так называемые "многоизмерительные операции", которые уничтожают радары и системы ПВО в Крыму и позволили нанести удар по средствам технического обеспечения и по штабу Черноморского флота в Севастополе, - подчеркивает Ходжес. Поделиться

Генерал подчеркнул, что опрокидывание части кораблей из Севастополя демонстрирует потенциал украинских военных, и поэтому им нужно создать возможность использовать дальнобойное оружие.

Почему Запад отказывается предоставлять Украине дальнобойное оружие

Я считаю, что есть политическое решение не оказывать такой поддержки. Я слышу разные оправдания, но все они неубедительны. Мне кажется, что есть две причины... Администрация США боится, что РФ может применить ядерное оружие, если похоже, что они скоро потеряют Крым. Я считаю, что это беспочвенное беспокойство, – предполагает Ходжес. Поделиться

Он подчеркнул, что американские официальные лица много говорят об угрозе дальнейшей российской агрессии, хотя об этом никто не говорил во время Холодной войны и Карибского кризиса.

Тогда мы говорили очень решительно и действия тоже были очень решительны. Поэтому я не понимаю, почему на этот раз столько волнения, – удивляется Ходжес. Поделиться

По его мнению, часть проблемы состоит в том, что некоторые лица просто не могут представить себе поражение России, которое многие десятилетия считали великим государством.

Или они верят, что, если это произойдет, это будет слишком большой катастрофой. Они не знают, что делать с возможным развалом РФ. Я не выступаю за такой сценарий, но мы не должны бояться этого – мы должны планировать, что делать, если это произойдет. Конечно, будет проблема контроля над ядерным оружием, проблема беженцев. Есть разные аспекты того, что может произойти. И я считаю, что мы должны строить планы на такой случай, – подчеркивает бывший американский генерал. Поделиться

Ходжес выразил надежду, что США с остальными примут правильные решения относительно дальнейшей поддержки Украины, если президент Байден сможет лучше объяснить американцам, почему это важно для нас, почему мы получаем пользу от успеха Украины.

И, конечно, происходящее в Израиле нельзя рассматривать изолированно... И кому выгодна поддержка Ираном нападения ХАМАСа на Израиль? Кремль. Потому что это отвлекает от Украины, забирает ресурсы, которые нужны Украине, - убежден генерал. Поделиться

Он придерживается мнения, что Россия причастна к атаке боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

Однозначно, да. Не в смысле материальной поддержки, а в смысле координации с Ираном. Удобства для РФ настолько очевидны, а лидеры двух стран в последнее время так часто летают между Тегераном и Москвой, что невозможно поверить, что для Кремля это стало неожиданностью, - отмечает Ходжес. Поделиться

Он также добавил, что Кремль не стал осуждать атаку ХАМАСа на Израиль.