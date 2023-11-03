Ходжес признал ошибку с прогнозами по освобождению Крыма украинскими военными

Бывший командующий армией США в Европе, американский генерал в отставке Бен Ходжес признал ошибочность собственных прогнозов по срокам освобождения оккупированного Россией Крыма украинскими военными.
Верит ли еще Ходжес в возможность ВСУ освободить Крым
По прогнозам Ходжеса, украинские военные должны были начать операцию по деоккупации Крыма летом этого года.
Американский генерал признал ошибочность собственных прогнозов, которые строились на том, что США и Германия предоставят Украине дальнобойное оружие, необходимое для проведения операции по деоккупации крымского полуострова.
Однако он не отказался от убеждения, что украинским военным с остальными удастся вернуть контроль над Крымом.
Ходжес подчеркнул, что США и Германия отказались передавать Украине дальнобойные ракеты.
Однако Ходжес отметил, что украинским военным удалось отогнать Черноморский флот подальше от Крыма.
Генерал подчеркнул, что опрокидывание части кораблей из Севастополя демонстрирует потенциал украинских военных, и поэтому им нужно создать возможность использовать дальнобойное оружие.
Почему Запад отказывается предоставлять Украине дальнобойное оружие
Он подчеркнул, что американские официальные лица много говорят об угрозе дальнейшей российской агрессии, хотя об этом никто не говорил во время Холодной войны и Карибского кризиса.
По его мнению, часть проблемы состоит в том, что некоторые лица просто не могут представить себе поражение России, которое многие десятилетия считали великим государством.
Ходжес выразил надежду, что США с остальными примут правильные решения относительно дальнейшей поддержки Украины, если президент Байден сможет лучше объяснить американцам, почему это важно для нас, почему мы получаем пользу от успеха Украины.
Он придерживается мнения, что Россия причастна к атаке боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.
Он также добавил, что Кремль не стал осуждать атаку ХАМАСа на Израиль.