У Шойгу заявляють про масовану атаку українських безпілотників
Категорія
Україна
Дата публікації

У Шойгу заявляють про масовану атаку українських безпілотників

Сергій ШОйгу
Джерело:  online.ua

Команда глави Міноборони РФ Сергія Шойгу стверджує, що протягом ночі та ранку 5 грудня над територією Росії нібито перехопили та знищили понад 40 українських безпілотників.

Росію знову масовано атакують безпілотники

Як стверджує пресслужба російського оборонного відомства. черговими засобами ППО двадцять два українських безпілотних літальних були безпосередньо знищені та ще тринадцять перехоплені над акваторією Азовського моря і територією Республіки Крим.

5 грудня близько 6.00 мск припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації, - заявляє команда Шойгу.

Варто зазначити, що згодом у Міноборони РФ додали, що їхні засоби ППО нібито змогли знищити ще 4 українських БпЛа і два перехопили над акваторією Азовського моря.

У Криму було також неспокійно

Варто зазначити, що у ніч на 5 грудня російські загарбники знову заявили про перекриття Кримського моста.

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, - йшлося в повідомленні.

Окрім того, тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Проаналізувавши нещодавні супутникові фото можна дійти висновку, що російська оборона Керченського (Кримського) мосту сильно постраждала в результаті шторму: більшість барж перед ним з боку Чорного моря змило чи затопило.

Вже о 6:37 окупанти повідомили про відновлення руху Кримським мостом.

Також повідомляють про те, що в вночі 5 грудня у Криму було чутно десятки вибухів, зокрема в Керчі нарахували не менше 30.

Окрім того, вибухи лунали у Сімферополі та Феодосії.

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