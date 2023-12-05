СБУ та ГУР зранку атакували безпілотниками нафтобазу у Феодосії
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СБУ та ГУР зранку атакували безпілотниками нафтобазу у Феодосії

Морський нафтовий термінал у Феодосії
Джерело:  Суспільне

У рамках атаки безпілотників по Криму зранку 5 грудня було уражено "Морський нафтовий термінал" у Феодосії. Наслідки для росіян є доволі суттєвими.

Атака безпілотників на нафтобазу у Феодосії 5 грудня

У результаті успішної спецоперації Служби безпеки України та Головного управління розвідки МО України уражено "Морський нафтовий термінал" у Феодосії окупованого Криму.

Джерела Суспільного зазначають, що українські безпілотники успішно уразили ціль, що має суттєві наслідки для росіян, тому що на території терміналу знаходиться близько 30 резервуарів пального. На місці виникла потужна пожежа.

"Морський нафтовий термінал" у Феодосії є важливим інфраструктурним об'єктом, який забезпечує пальним російські війська.

Атака безпілотників по Криму

Нагадаємо, що зранку 5 грудня росіяни заявили про атаку 40 дронів на Крим. Міноборони РФ писало про збиття безпілотників.

Проте джерела в СБУ зазначають, що дрони уразили:

  • радіолокаційну систему «Небо-М» в районі селища Багерове,

  • стоянку гелікоптерів,

  • радіолокаційну систему П-18 «Терек»,

  • систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля села Стрілкове,

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