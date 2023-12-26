Зафиксирован момент попадания в российский корабль "Новочеркасск" — первое видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зафиксирован момент попадания в российский корабль "Новочеркасск" — первое видео

российский корабль "Новочеркасск"
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В сети опубликовало видео, на котором зафиксирован момент поражения украинскими воинами российского десантного корабля "Новочеркасск" в Крыму.

Как украинская авиация попала в корабль "Новочеркасск" — видео

Жителям временно оккупированной Феодосии удалось снять на видео, как украинские ракеты попадают во вражескую цель.

Сразу раздался громкий взрыв и началась детонация прямо на корабле.

Что важно понимать, Воздушные силы ВСУ нанесли удар около 02:30 26 декабря с помощью тактической авиации.

Украинские воины атаковали корабль крылатыми ракетами.

Успешную операцию украинских пилотов первым прокомментировал командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», следует большой десантный корабль «Новочеркасск». Благодарю пилотов Воздушных Сил и всех причастных за филигранную работу! Надевайте штаны и «по-домашнему уезжайте» из нашего Крыма, пока еще не поздно!

Кроме того, сообщается, что на корабле также были размещены иранские “шахеды”, которыми Россия планировала атаковать Украину.

В сети уже опубликовали фото, что осталось от корабля "Новочеркасск" после атаки ВСУ.

Российский корабль "Новочеркасск"
Фото: открытые источники

Что интересно, власти РФ традиционно лгут о незначительных повреждениях и даже уничтожении украинских самолетов, однако никаких доказательств этим заявлениям не публикуют.

Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже доложил российскому диктатору Владимиру Путину об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск" в Феодосийском районе в оккупированном Крыму.

Эту информацию официально подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении большого десантного корабля "Новочеркасск", - заявил спикер Путина.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПС Украины уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" в Крыму — видео
Воздушные Силы ВСУ
российский десантный корабль "Новочеркасск"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 22 танка и 37 ББМ — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Есть повреждения. Россияне подтвердили поражение ВСУ корабля "Новочеркасск" в Крыму
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.