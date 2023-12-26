Зафиксирован момент попадания в российский корабль "Новочеркасск" — первое видео

В сети опубликовало видео, на котором зафиксирован момент поражения украинскими воинами российского десантного корабля "Новочеркасск" в Крыму.

Как украинская авиация попала в корабль "Новочеркасск" — видео

Жителям временно оккупированной Феодосии удалось снять на видео, как украинские ракеты попадают во вражескую цель.

Сразу раздался громкий взрыв и началась детонация прямо на корабле.

Что важно понимать, Воздушные силы ВСУ нанесли удар около 02:30 26 декабря с помощью тактической авиации.

Украинские воины атаковали корабль крылатыми ракетами.

Успешную операцию украинских пилотов первым прокомментировал командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», следует большой десантный корабль «Новочеркасск». Благодарю пилотов Воздушных Сил и всех причастных за филигранную работу! Надевайте штаны и «по-домашнему уезжайте» из нашего Крыма, пока еще не поздно! Поделиться

Кроме того, сообщается, что на корабле также были размещены иранские “шахеды”, которыми Россия планировала атаковать Украину.

В сети уже опубликовали фото, что осталось от корабля "Новочеркасск" после атаки ВСУ.

Фото: открытые источники

Что интересно, власти РФ традиционно лгут о незначительных повреждениях и даже уничтожении украинских самолетов, однако никаких доказательств этим заявлениям не публикуют.

Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже доложил российскому диктатору Владимиру Путину об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск" в Феодосийском районе в оккупированном Крыму.

Эту информацию официально подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков.