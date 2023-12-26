У ЦСК підтвердили наявність "шахедів" на борту знищеного корабля "Новочеркаськ"

26 грудня в порту Феодосії Сили оборони України знищили корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ". На борту корабля були БПЛА Shahed, які російська армія використовує для атак на українські міста.

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли деталі ураження “Новочеркаська”

Як зазначили у центрі, напередодні повномасштабного вторгнення Росія додатково перекинула у Чорне море шість ВДК з Північного і Балтійського флотів, збільшивши угруповання кораблів цього класу до 13 одиниць.

Ворог планував використати ВДК у десантних операціях із захоплення узбережжя Одеської та Миколаївської областей, однак отримав жорстку відсіч з боку сил берегової оборони України, - йдеться в повідомленні. Поширити

Сьогодні ворожі ВДК використовуються для логістичних цілей: перекидання особового складу, військової техніки і боєприпасів між портами РФ і тимчасово окупованими територіями України, пояснили у центрі.

Сили оборони України завдали великих втрат російським ВДК. Знищено або пошкоджено "Саратов", "Цезар Куніков" (Чорноморський флот), "Оленегорський горняк" (Північний флот), "Мінськ" (Балтійський флот).

ВДК "Новочеркаськ" вперше атакований у порту Бердянська у березні 2022 року, а остаточно знищений Силами оборони України 26 грудня 2023 року, - йдеться в повідомленні. Поширити

Що відомо про ураження корабля "Новочеркаськ"

Нагадаємо, вночі 26 грудня близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Влада РФ традиційно бреше про незначні пошкодження та навіть знищення українських літаків, однак жодних доказів цим заявам не публікує.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу вже доповів російському диктатору Володимиру Путіну про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" у районі Феодосії в окупованому Криму.

Цю інформацію офіційно підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков.