В ЦСК подтвердили наличие "шахедов" на борту уничтоженного корабля "Новочеркасск"

26 декабря в Феодосийском порту Силы обороны Украины уничтожили корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск". На борту корабля находились БПЛА Shahed, которые российская армия использует для атак на украинские города.

В Центре стратегических коммуникаций рассказали детали поражения "Новочеркасска"

Как отметили в центре, в преддверии полномасштабного вторжения Россия дополнительно перебросила в Черное море шесть ВДК из Северного и Балтийского флотов, увеличив группировку кораблей этого класса до 13 единиц.

Враг планировал использовать ВДК в десантных операциях по захвату побережья Одесской и Николаевской областей, однако получил жесткий отпор со стороны сил береговой обороны Украины, - говорится в сообщении. Поделиться

Сегодня вражеские ВДК используются для логистических целей: опрокидывание личного состава, военной техники и боеприпасов между портами РФ и временно оккупированными территориями Украины, пояснили в центре.

Силы обороны Украины нанесли большие потери российским ВДК. Уничтожены или повреждены "Саратов", "Цезарь Куников" (Черноморский флот), "Оленегорский горняк" (Северный флот), "Минск" (Балтийский флот).

ВДК "Новочеркасск" впервые атакован в порту Бердянска в марте 2022 года, а окончательно уничтожен Силами обороны Украины 26 декабря 2023 года, говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о поражении корабля "Новочеркасск"

Напомним, ночью 26 декабря около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

Власти РФ традиционно лгут о незначительных повреждениях и даже уничтожении украинских самолетов, однако никаких доказательств этим заявлениям не публикуют.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже доложил российскому диктатору Владимиру Путину об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск" в Феодосийском районе в оккупированном Крыму.

Эту информацию официально подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.