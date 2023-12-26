Після знищення "Новочеркаська" з бухти Феодосії втекли 2 корабля Чорноморського флоту
Категорія
Події
Дата публікації

Після знищення "Новочеркаська" з бухти Феодосії втекли 2 корабля Чорноморського флоту

Порт Феодосїї
Джерело:  Крим.Реалії

Після влучних ударів ЗСУ по десантному кораблю Чорноморського флоту “Новочеркаськ” з бухти у Феодосії спішно втекли 2 інших військових російських кораблі. 

Що відомо про наслідки знищення ЗСУ корабля “Новочеркаськ”

За інформацією журналістів видання, два військові кораблі Чорноморського флоту покинули бухту Феодосії через кілька годин після атаки ЗСУ по десантному кораблю “Новочеркаськ” та об’єктах на території порту.

Автори матеріалу визнають, що точно визначити тип кораблів не вдалось.

Однак вони зазначають, що судячи по розмірах, мова може йти про один великий військовий корабель і один катер.

Що відомо про втрати армії РФ окрім “Новочеркаська” внаслідок удару ЗСУ по порту Феодосії

На думку військового аналітика Петра Черника, окрім десантного корабля російські окупанти могли втратити близько 2 тис БпЛА типу “Shahed” іранського виробництва.

За його словами, вибух такої сили спричинила "практично не захищена" бойова частина безпілотника.

Там зовсім інший принцип монтування бойової частини. Вона практично не захищена, так як не має такої товстої стінки, як має снаряд. Висока ймовірність, що саме це і запалало, і якщо це дійсно так, то це мінус десь 2 тисячі "шахедів". Це добротний результат, - пояснює аналітик.

Він переконаний, що масштабний вибух на “Новочеркаську” спричинила саме детонація іранських дронів.

Дуже сильно воно горіло. Міцно горіло. Ми ж розуміємо, що горить там, де є те, що може згоріти. Я більше прихильний, що все ж таки "шахед”, - пояснює аналітик.

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