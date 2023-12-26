Не лише "Новочеркаськ". АТЕШ розкрив деталі іншої "бавовни" у Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

Не лише "Новочеркаськ". АТЕШ розкрив деталі іншої "бавовни" у Криму

Вибух
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Джерело:  АТЕШ

У тимчасово окупованому Криму  вночі 26 грудня було гучно по всій території півострова. Постраждав не лише російський корабель "Новочеркаськ", але й інші військові об'єкти загарбників.

Партизани розповіли про “бавовну” у Криму

Зокрема, у Джанкої о пів на другу ночі були "прильоти" в районі військового аеродрому.

Настільки гучно не було в цьому районі давно, - наголосили партизани.

Також у Севастополі на мисі Фіолент були вражені війська окупантів. Військовий об'єкт горів до ранку.

Найяскравішою подією стало знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" та безпілотників типу "Шахед" на його борту у Феодосії.

Агенти повідомляють, що вибух був такої сили, що вікна у прилеглих будинках були вибиті вибуховою хвилею. Було зафіксовано загоряння біля морського порту.

Вітаємо всіх кримчан з успішною демілітаризацією окупаційних військ. Ми раді, що російські військові об'єкти, про які ми передавали інформацію, були вражені, - зазначили партизани.

Що відомо про ураження корабля "Новочеркаськ"

Близько 3 години ночі 26 грудня в районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося, що підірвали корабель нібито з іранськими боєприпасами, в порту виникла пожежа.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Пізніше стало відомо, що ВДК "Новочеркаськ" знищили крилатими ракетами з тактичної авіації Повітряних Сил.

На борту корабля були БПЛА Shahed, які російська армія використовує для атак на українські міста.

Міноборони Росії повідомило, що ВДК "Новочеркаськ" зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі "під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".

За твердженням російського Міноборони, "під час протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет". У Повітряних силах ЗСУ це спростували. 

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