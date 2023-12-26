Не только "Новочеркасск". АТЕШ раскрыл детали другого "хлопка" в Крыму

Во временно оккупированном Крыму ночью 26 декабря было шумно по всей территории полуострова. Пострадал не только российский корабль "Новочеркасск", но и другие военные объекты захватчиков.

Партизаны рассказали о "хлопке" в Крыму

В частности, в Джанкое в половине второго ночи были "прилеты" в районе военного аэродрома.

Настолько громко не было в этом районе давно, - подчеркнули партизаны. Поделиться

Также в Севастополе на мысе Фиолент были поражены войска окупантов. Военный объект горел до утра.

Самым ярким событием стало уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" и беспилотников типа "Шахед" на его борту в Феодосии.

Агенты сообщают, что взрыв был такой силы, что окна в близлежащих домах были выбиты взрывной волной. Было зафиксировано возгорание у морского порта.

Поздравляем всех крымчан с успешной демилитаризацией оккупационных войск. Мы рады, что российские военные объекты, о которых мы передавали информацию, были поражены, – отметили партизаны. Поделиться

Что известно о поражении корабля "Новочеркасск"

Около 3 часов ночи 26 декабря в Феодосийском районе в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Сообщалось, что взорвавший корабль якобы с иранскими боеприпасами, в порту возник пожар.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские защитники взорвали в оккупированной Феодосии российский большой десантный корабль "Новочеркасск".

Позже стало известно, что ИДК "Новочеркасск" уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации Воздушных Сил.

На борту корабля находились БПЛА Shahed, которые российская армия использует для атак на украинские города.

Минобороны России сообщило, что ВДК "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии этой ночью "во время отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет".

По утверждению российского Минобороны, "во время противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет". В Воздушных силах ВСУ это опровергли.