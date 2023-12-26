У Повітряних силах оприлюднили нові подробиці щодо знищення корабля "Новочеркаськ"
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних силах оприлюднили нові подробиці щодо знищення корабля "Новочеркаськ"

Бавовна у Феодосії
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Джерело:  online.ua

За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, вся команда десантного корабля "Новочеркаськ" Чорноморського флоту РФ загинула. 

Що відомо про подробиці знищення ЗСУ десантного корабля РФ "Новочеркаськ"

Ігнат також заперечив можливість відновлення знищеного десантного корабля.

Від цього корабля залишився один "скелет". Згоріло все вщент. Після такого вибуху, зрозуміло, що не лише сам корабель знищено. Можливо, ще якась портова інфраструктура, можливо, якісь судна забезпечення, які були поруч та точно - екіпаж корабля, - пояснив речник ПС ЗСУ.

Він додав, що знищення такого корабля є великою подією для українських військових.

Що відомо про дії російських окупантів у відповідь на знищення "Новочеркаська"

За інформацією аналітиків з Центру національного спротиву, після знищення українськими військовими десантного корабля Чорноморського флоту РФ “Новочеркаськ”, російські окупанти оточили центральний район Феодосії та посилили перевірку на вулицях.

У ЦНС зазначають, що військові злочинці армії РФ та російські спецслужби шукають інформаторів, які передають українським військовим та розвідці інформацію про місцевий порт.

Вони також намагаються недопустити витоку інформації щодо пошкоджень об’єктів портової інфраструктури в наслідок атаки українських військових.

Проте такі дії нагадають лише істерику й не впливають на реальний стан речей - росіяни тут ворог й будуть завжди під прицілом Сил Оборони, - зазначають аналітики ЦНС.

В Центрі зауважили, що кожна дія загарбників фіксується та передається, а "засобів ураження вистачить на всіх".

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