У Повітряних силах оприлюднили нові подробиці щодо знищення корабля "Новочеркаськ"

За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, вся команда десантного корабля "Новочеркаськ" Чорноморського флоту РФ загинула.
Що відомо про подробиці знищення ЗСУ десантного корабля РФ "Новочеркаськ"
Ігнат також заперечив можливість відновлення знищеного десантного корабля.
Він додав, що знищення такого корабля є великою подією для українських військових.
Що відомо про дії російських окупантів у відповідь на знищення "Новочеркаська"
За інформацією аналітиків з Центру національного спротиву, після знищення українськими військовими десантного корабля Чорноморського флоту РФ “Новочеркаськ”, російські окупанти оточили центральний район Феодосії та посилили перевірку на вулицях.
У ЦНС зазначають, що військові злочинці армії РФ та російські спецслужби шукають інформаторів, які передають українським військовим та розвідці інформацію про місцевий порт.
Вони також намагаються недопустити витоку інформації щодо пошкоджень об’єктів портової інфраструктури в наслідок атаки українських військових.
В Центрі зауважили, що кожна дія загарбників фіксується та передається, а "засобів ураження вистачить на всіх".
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