В Воздушных силах обнародовали новые подробности по уничтожению корабля "Новочеркасск"

Что известно о подробностях уничтожения ВСУ десантного корабля РФ "Новочеркасск"

Игнат также отрицал возможность восстановления уничтоженного десантного корабля.

От этого корабля остался один "скелет". Сгорело все дотла. После такого взрыва понятно, что не только сам корабль уничтожен. Возможно, еще какая-то портовая инфраструктура, возможно, какие-то суда обеспечения, которые были рядом и точно – экипаж корабля, – пояснил представитель ПС ВСУ. Поделиться

Он добавил, что уничтожение такого корабля - большое событие для украинских военных.

Что известно о действиях российских окупантов в ответ на уничтожение "Новочеркасска"

По информации аналитиков из Центра национального сопротивления, после уничтожения украинскими военными десантного корабля Черноморского флота РФ Новочеркасск, российские оккупанты окружили центральный район Феодосии и усилили проверку на улицах.

В ЦНС отмечают, что военные преступники армии РФ и российские спецслужбы ищут информаторов, передающих украинским военным и разведке информацию о местном порту.

Они также пытаются не допустить утечки информации о повреждениях объектов портовой инфраструктуры в результате атаки украинских военных.

Однако такие действия напомнят только истерику и не влияют на реальное положение вещей – россияне здесь враг и будут всегда под прицелом Сил Обороны, – отмечают аналитики ЦНС. Поделиться

В Центре отметили, что каждое действие захватчиков фиксируется и передается, а "средства поражения хватит на всех".