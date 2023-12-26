В Воздушных силах обнародовали новые подробности по уничтожению корабля "Новочеркасск"

По информации спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, вся команда десантного корабля "Новочеркасск" Черноморского флота РФ погибла.
Что известно о подробностях уничтожения ВСУ десантного корабля РФ "Новочеркасск"
Игнат также отрицал возможность восстановления уничтоженного десантного корабля.
Он добавил, что уничтожение такого корабля - большое событие для украинских военных.
Что известно о действиях российских окупантов в ответ на уничтожение "Новочеркасска"
По информации аналитиков из Центра национального сопротивления, после уничтожения украинскими военными десантного корабля Черноморского флота РФ Новочеркасск, российские оккупанты окружили центральный район Феодосии и усилили проверку на улицах.
В ЦНС отмечают, что военные преступники армии РФ и российские спецслужбы ищут информаторов, передающих украинским военным и разведке информацию о местном порту.
Они также пытаются не допустить утечки информации о повреждениях объектов портовой инфраструктуры в результате атаки украинских военных.
В Центре отметили, что каждое действие захватчиков фиксируется и передается, а "средства поражения хватит на всех".
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