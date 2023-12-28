Розвідка Британії відповіла, скільки великих десантних кораблів залишилося у РФ

Згідно з даними британських розвідників, за час повномасштабної війни з Україною Росія втратила три великих десантних кораблі в Чорному морі. У країни-агресорки залишилося ще 10.
Росія продовжує втрачати великі десантні кораблі
Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що вночі 26 грудня українській авіації вдалося знищити десантний корабель класу "Ропуха" ВМФ Росії "Новочеркаськ".
Що важливо розуміти, він став третім великим десантним судном РФ, яке вдалося ліквідувати за період повномасштабної війни.
Також нещодавно з’явилася інформація про те, що на кораблі знаходився вибухонебезпечний вантаж. Саме тому відбулася потужна вторинна детонація після влучання українських ракет.
Як вважають іноземні експерти, РФ, цілком можливо, хотіла використовувати свої сили на великих десантних кораблях для проведення значних десантних операцій під час вторгнення, тому вирішила подвоїти кількість цих кораблів у Чорному морі під час підготовки до війни.
Як глава Міноборони Британії відреагував на знищення "Новочеркаськ"
За словами глави британського оборонного відомства Гранта Шаппса, знищення ще одного важливого корабля Чорноморського флоту "демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються!"
Окрім того, він наголосив, що панування Росії в Чорному морі опинилося під загрозою, й цьому також посприяла Британія.
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