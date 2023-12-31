СБУ анонсировала новый сюрприз для Путина в 2024 году — фото

СБУ собирается повторно атаковать Крымский мост

Пресс-служба Службы безопасности Украины обновила обложку Facebook-страницы ведомства. На ней изображен горящий Крымский мост.

Кроме того, на фото можно увидеть интригующую подпись “2024 To be continued”, которая на украинский переводится как “2024. Продолжение следует”.

Таким оригинальным способом руководство спецслужбы намекнуло не только украинцам, но и россиянам и непосредственно диктатору Владимиру Путину, что в грядущем году Крымский мост снова вспомнит, что такое "бавовна".

Когда именно это произойдет — пока понять трудно.

Фото: скриншот

Как известно, СБУ уже проводила успешную атаку на Крымский мост, в результате которой удалось частично его разрушить и нарушить логистику армии РФ.

Глава СБУ Малюк обратился к украинцам в канун Нового года

Генерал-майор Василий Малюк обращает внимание на то, что 2023 стал еще одной героической страницей украинского народа в борьбе против врага. Мы в очередной раз показали миру свою несокрушимость и единство.

Каждый день Силы обороны делают максимум, чтобы Украина стала еще на шаг ближе к Победе. Мы крепко стоим на своей земле. За нее отдают жизнь лучшие сыновья и дочери Украины. Так же ее защищали наши славные казацкие предки. Потому что свобода всегда была самой высокой ценностью для украинцев. Поделиться

Глава СБУ также напомнил, что именно уникальная техническая разработка Службы безопасности Украины – морские дроны «Sea baby», подорвали Крымский мост, а также уничтожила немало российских военных кораблей.