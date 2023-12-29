Владелец алкогольного бренда "Хортица" Евгений Черняк получил подозрение от СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Владелец алкогольного бренда "Хортица" Евгений Черняк получил подозрение от СБУ

СБУ
Арест Евгения Черняка
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Служба безопасности Украины объявила о подозрении украинскому бизнесмену Евгению Черняку в финансировании преступной агрессии РФ.

Что известно о подозрении Черняку

По информации следователей СБУ, после преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину подконтрольные Черняку компании по продаже алкогольных напитков продолжали торговать со страной-агрессорой.

Отмечается, что только в течение прошлого года компании Черняка в виде уплаты налогов и сборов перечислили в бюджет РФ около 6 млрд. грн.

Кроме того, следователи СБУ выяснили, что компании Черняка на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа покупали у России промышленные объемы спирта и другой продукции для изготовления алкогольных напитков.

В помещениях холдинга в Украине были обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц), - говорится в сообщении СБУ.

Решается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для передачи в управление АРМА.

Что известно о Евгении Черняке и его деятельности

Евгений Черняк является одним из самых богатых бизнесменов Украины, также он популярный блоггер.

Его алкогольный холдинг Global Spirits – самый большой в Восточной Европе.

Холдингу принадлежат водочный завод "Хортица", Одесский коньячный завод. Global Spirits владеет брендами "Хортица", "Мороша", Blagoff и другими.

3 июля Следователем РФ объявил о начале уголовного производства по холдингу Global Spirits и его бенефициара - украинского бизнесмена Евгения Черняка. Также Следом РФ объявил бизнесмена в розыск.

Сам Черняк заявлял, что 24 февраля 2022 г. "Global Spirits" отозвала лицензию на производство брендов в РФ. По его словам, это единственно возможная процедура, по которой действие лицензии можно прекратить ранее установленного срока.

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