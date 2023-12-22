Сделка на 1,5 млрд грн. СБУ задержала топ-чиновника Минобороны по подозрению в коррупции

По данным следствия, должностное лицо Минобороны год назад подписало соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников. Но тогда бюджетные средства не были перечислены на счета спецэкспортера.

Коррупционная схема на приобретении боеприпасов для ВСУ раскрыта

Служба безопасности во взаимодействии и при содействии Министра обороны Украины ликвидировала коррупционную схему приобретения боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд грн.

Об этом СБУ сообщила в Facebook.

В результате комплексных мероприятий в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, причастный к сделке.

По данным следствия, должностное лицо в декабре прошлого года подписало соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников.

Но тогда бюджетные средства не были перечислены на счета спецэкспортера.

Вновь Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих же артснарядов с этим же производителем. Поделиться

Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников, напрямую от производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость, говорится в сообщении. Поделиться

Однако фигурант, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером.

Более того, после пролонгации «старого» договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 млрд грн. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с изготовителем.

В ходе обысков по местам работы и проживания фигуранта обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины, планируется уведомление должностного лица о подозрении. Поделиться

Сейчас фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, Министерство обороны проводит меры по возвращению в бюджет Украины присвоенных почти 1,5 млрд грн, – сообщили СБУ. Поделиться

Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия по разоблачению коррупционной схемы проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Махинации в условиях военного положения

Сотрудники ДБР совместно с СБУ разоблачили должностных лиц одной из воинских частей Киевщины на сделках с продуктами для их личного состава на миллионы гривен.

Об этом ДБР сообщило в Facebook.

В организованную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали часть продуктов, предназначенных для бойцов части в магазинах, ресторанах и базарах. Они забирали не менее 30% продуктов из состава, уменьшая соответственно суточные нормы пищевого обеспечения для военных.

«Остаток» продуктов использовался и в другой схеме. Представитель воинской части в сговоре с частным предприятием выписывал «пустые» накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась. А на бумаге учитывались продукты, которые не были выданы солдатам перед их продажей, – обнаружило следствие. Поделиться

Из-за подделки злоумышленником финансовых документов Министерство обороны Украины было введено в заблуждение и осуществляло полную оплату продуктов питания. При этом наличные злоумышленники присваивали.

В настоящее время получены доказательства присвоения не менее 5 млн грн.