Оборудка на 1,5 млрд грн. СБУ затримала топчиновника Міноборони за підозрою у корупції

За даними слідства, посадовець Міноборони рік тому підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Корупційна схема на придбанні боєприпасів для ЗСУ розкрита

Служба безпеки у взаємодії та за сприяння Міністра оборони України ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн.

Про це СБУ повідомила у Facebook.

У результаті комплексних заходів у Києві затримано керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки.

За даними слідства, посадовець у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників.

Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником. Поширити

Новий договір на відміну від попереднього передбачав придбання боєприпасів без посередників, напряму від виробника, що суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість, – йдеться у повідомленні. Поширити

Проте фігурант, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером.

Більше того, після пролонгації «старого» договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта виявлено документи, які підтверджують незаконну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, планується повідомлення посадовцю про підозру. Поширити

Наразі фігуранта усунуто від виконання службових обов’язків. Крім того, Міністерство оборони проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених майже 1,5 млрд грн, – повідомили СБУ. Поширити

Розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Комплексні заходи з викриття корупційної схеми проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Махінації в умовах воєнного стану

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили посадовців однієї з військових частин Київщини на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень.

Про це ДБР повідомило у Facebook.

До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали частину продуктів, призначених для бійців частини у магазинах, ресторанах та базарах. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.

«Залишок» продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував «порожні» накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем, – виявило слідство. Поширити

Через підробку зловмисником фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали.

На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.