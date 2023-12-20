СБУ оголосила у розшук підсанкційного російського олігарха Фрідмана

Служба безпеки України оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана. Його підозрюють у причетності до фінансування війни проти України.
Михайла Фрідмана оголосили у розшук
Зазначається, що Фрідман, якому загрожує до 8 років тюрми, «зник» 10 листопада 2023 року і переховується від органів досудового розслідування
Йому інкримінують ч. 3 ст. 110-2 ККУ, тобто фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України.
Фрідману загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
У чому підозрюють Михайла Фрідмана
У вересні СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману.
Служба зазначила, що олігарх з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну:
вклав близько 2 млрд рублів у «Тульський патронний завод», який виробляє набої, а також «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова», де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ.
використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» для фінансування війни.
задіяв свої бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком «Армия России».
організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні.
задіяв страхові компанії для страхування військової техніки, життя і здоров’я російських загарбників.
забезпечив співпрацю свого телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.
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