СБУ оголосила у розшук підсанкційного російського олігарха Фрідмана
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ оголосила у розшук підсанкційного російського олігарха Фрідмана

МВС України
Михайло Фрідман

Служба безпеки України оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана. Його підозрюють у причетності до фінансування війни проти України. 

Михайла Фрідмана оголосили у розшук

Зазначається, що Фрідман, якому загрожує до 8 років тюрми, «зник» 10 листопада 2023 року і переховується від органів досудового розслідування

Йому інкримінують ч. 3 ст. 110-2 ККУ, тобто фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України.

Фрідману загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

У чому підозрюють Михайла Фрідмана

У вересні СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману.

Служба зазначила, що олігарх з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну:

  • вклав близько 2 млрд рублів у «Тульський патронний завод», який виробляє набої, а також «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова», де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ.

  • використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп» для фінансування війни.

  • задіяв свої бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком «Армия России».

  • організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні.

  • задіяв страхові компанії для страхування військової техніки, життя і здоров’я російських загарбників.

  • забезпечив співпрацю свого телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

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