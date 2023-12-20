СБУ оголосила у розшук підсанкційного російського олігарха Фрідмана

Служба безпеки України оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана. Його підозрюють у причетності до фінансування війни проти України.

Михайла Фрідмана оголосили у розшук

Зазначається, що Фрідман, якому загрожує до 8 років тюрми, «зник» 10 листопада 2023 року і переховується від органів досудового розслідування

Йому інкримінують ч. 3 ст. 110-2 ККУ, тобто фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України.

Фрідману загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

У чому підозрюють Михайла Фрідмана

У вересні СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману.

Служба зазначила, що олігарх з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну: