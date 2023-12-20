СБУ объявила в розыск подсанкционного российского олигарха Фридмана

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского олигарха Михаила Фридмана. Его подозревают в причастности к финансированию войны против Украины.
Михаила Фридмана объявили в розыск
Отмечается, что Фридман «пропал» 10 ноября 2023 года и скрывается от органов досудебного расследования
Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110-2 УКУ, то есть финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
Фридману грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В чем подозревают Михаила Фридмана
В сентябре СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману.
Служба отметила, что олигарх с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину:
вложил около 2 млрд рублей в «Тульский патронный завод», производящий патроны, а также «Уральский оптико-механический завод имени Яламова», где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ.
использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп" для финансирования войны.
задействовал свои ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «Армия России».
организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок РФ, воюющих в Украине.
задействовал страховые компании для страхования военной техники, жизни и здоровья российских захватчиков.
обеспечил сотрудничество своего телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-