СБУ объявила в розыск подсанкционного российского олигарха Фридмана
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ объявила в розыск подсанкционного российского олигарха Фридмана

МВД Украины
Михаил Фридман
Читати українською

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского олигарха Михаила Фридмана. Его подозревают в причастности к финансированию войны против Украины.

Михаила Фридмана объявили в розыск

Отмечается, что Фридман «пропал» 10 ноября 2023 года и скрывается от органов досудебного расследования

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110-2 УКУ, то есть финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Фридману грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В чем подозревают Михаила Фридмана

В сентябре СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману.

Служба отметила, что олигарх с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину:

  • вложил около 2 млрд рублей в «Тульский патронный завод», производящий патроны, а также «Уральский оптико-механический завод имени Яламова», где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ.

  • использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп" для финансирования войны.

  • задействовал свои ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «Армия России».

  • организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок РФ, воюющих в Украине.

  • задействовал страховые компании для страхования военной техники, жизни и здоровья российских захватчиков.

  • обеспечил сотрудничество своего телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Фридману
СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Фридману
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Дело российского олигарха Фридмана в Британии закрыли — Bloomberg
Дело российского олигарха Фридмана в Британии закрыли — Bloomberg
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Подсанкционный олигарх Михаил Фридман уехал из Израиля в РФ
Михаил Фридман

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.