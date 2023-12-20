СБУ объявила в розыск подсанкционного российского олигарха Фридмана

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского олигарха Михаила Фридмана. Его подозревают в причастности к финансированию войны против Украины.

Михаила Фридмана объявили в розыск

Отмечается, что Фридман «пропал» 10 ноября 2023 года и скрывается от органов досудебного расследования

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110-2 УКУ, то есть финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Фридману грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В чем подозревают Михаила Фридмана

В сентябре СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману.

Служба отметила, что олигарх с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: