Подсанкционный олигарх Михаил Фридман уехал из Израиля в РФ

Соучредитель «Альфа Групп», олигарх Михаил Фридман уехал из Великобритании в Израиль в прошлом месяце. Теперь находится в Москве после нападения ХАМАС на Израиль.

Фридман приехал в Москву

Фридман вернулся в Москву впервые после вторжения России в Украину.

Он оставался в Лондоне, несмотря на санкции против себя, а в сентябре переехал в Израиль.

FT пишет, что олигарх рассматривал возможность посетить Россию в течение нескольких месяцев, но ускорил эти планы после того, как ХАМАС начал атаку на Израиль.

Фридман не обсуждал свой приезд с Кремлем и намерен вернуться в Израиль, когда конфликт пройдет, - сказал источник. Поделиться

Российская элита учится жить с войной

Выезд в Москву Фридмана, находящегося под санкциями Великобритании, ЕС и США, а поначалу даже сдержанно критиковавшего вторжение РФ, подчеркивает, как российская элита учится жить с войной, даже когда она разрушает их глобальные бизнес-империи и роскошный образ жизни на Западе.

Для Путина это большая победа, если Фридман будет в Москве. Это была большая ошибка Запада – подтолкнуть нас к возвращению. [Фридман] попытается быть в Израиле, но это будет очень тяжело. У него нет ни денег, ни квартиры, ничего — он даже не может открыть счет в банке, – сказал один из людей, знакомых с ситуацией. Поделиться

Петр Авен, еще один акционер Альфа-банка, скрылся в Латвии, оставив Фридмана в Британии.

Там по Фридману проводили расследование Национального агентства по борьбе с преступностью, однако дело закрыли в сентябре 2023 года.