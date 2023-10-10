Подсанкционный олигарх Михаил Фридман уехал из Израиля в РФ

Соучредитель «Альфа Групп», олигарх Михаил Фридман уехал из Великобритании в Израиль в прошлом месяце. Теперь находится в Москве после нападения ХАМАС на Израиль.
Фридман приехал в Москву
Фридман вернулся в Москву впервые после вторжения России в Украину.
Он оставался в Лондоне, несмотря на санкции против себя, а в сентябре переехал в Израиль.
FT пишет, что олигарх рассматривал возможность посетить Россию в течение нескольких месяцев, но ускорил эти планы после того, как ХАМАС начал атаку на Израиль.
Российская элита учится жить с войной
Выезд в Москву Фридмана, находящегося под санкциями Великобритании, ЕС и США, а поначалу даже сдержанно критиковавшего вторжение РФ, подчеркивает, как российская элита учится жить с войной, даже когда она разрушает их глобальные бизнес-империи и роскошный образ жизни на Западе.
Петр Авен, еще один акционер Альфа-банка, скрылся в Латвии, оставив Фридмана в Британии.
Там по Фридману проводили расследование Национального агентства по борьбе с преступностью, однако дело закрыли в сентябре 2023 года.
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