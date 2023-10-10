Підсанкційний олігарх Михайло Фрідман виїхав з Ізраїлю до РФ

Співзасновник «Альфа Груп», олігарх Михайло Фрідман виїхав з Великої Британії до Ізраїлю минулого місяця. Тепер перебуває у Москві після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Фрідман приїхав до Москви

Фрідман повернувся до Москви вперше після вторгнення Росії в Україну.

Він залишався в Лондоні, попри санкції проти себе, а у вересні переїхав до Ізраїлю.

FTпише, що олігарх розглядав можливість відвідати Росію протягом кількох місяців, але прискорив ці плани після того, як ХАМАС почав атаку на Ізраїль.

Фрідман не обговорював свій приїзд із Кремлем і має намір повернутися до Ізраїлю, коли конфлікт мине, - сказало джерело видання. Поширити

Російська еліта вчиться жити з війною

Виїзд до Москви Фрідмана, який перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС і США, а спочатку навіть стримано критикував вторгнення РФ, підкреслює, як російська еліта вчиться жити з війною, навіть коли вона руйнує їхні глобальні бізнес-імперії та розкішний спосіб життя на Заході.

Для Путіна це величезна перемога, якщо Фрідман буде в Москві. Це була велика помилка Заходу — підштовхнути нас до повернення. [Фрідман] спробує бути в Ізраїлі, але це буде дуже важко. У нього немає ні грошей, ні квартири, нічого — він навіть не може відкрити рахунок у банку, - сказав один із людей, знайомих із ситуацією. Поширити

Петро Авен, ще один акціонер Альфа-банку, втік до Латвії, залишивши Фрідмана у Британії.

Там щодо Фрідмана проводили розслідування Національного агентства боротьби зі злочинністю, проте справу закрили у вересні 2023 року.