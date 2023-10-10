Підсанкційний олігарх Михайло Фрідман виїхав з Ізраїлю до РФ

Співзасновник «Альфа Груп», олігарх Михайло Фрідман виїхав з Великої Британії до Ізраїлю минулого місяця. Тепер перебуває у Москві після нападу ХАМАС на Ізраїль.
Фрідман приїхав до Москви
Фрідман повернувся до Москви вперше після вторгнення Росії в Україну.
Він залишався в Лондоні, попри санкції проти себе, а у вересні переїхав до Ізраїлю.
FTпише, що олігарх розглядав можливість відвідати Росію протягом кількох місяців, але прискорив ці плани після того, як ХАМАС почав атаку на Ізраїль.
Російська еліта вчиться жити з війною
Виїзд до Москви Фрідмана, який перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС і США, а спочатку навіть стримано критикував вторгнення РФ, підкреслює, як російська еліта вчиться жити з війною, навіть коли вона руйнує їхні глобальні бізнес-імперії та розкішний спосіб життя на Заході.
Петро Авен, ще один акціонер Альфа-банку, втік до Латвії, залишивши Фрідмана у Британії.
Там щодо Фрідмана проводили розслідування Національного агентства боротьби зі злочинністю, проте справу закрили у вересні 2023 року.
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