Власник алкогольного бренду "Хортиця" Євген Черняк отримав підозру від СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Власник алкогольного бренду "Хортиця" Євген Черняк отримав підозру від СБУ

СБУ
Арешт Євгена Черняка

Служба безпеки України оголосила про підозру українському бізнесмену Євгену Черняку у фінансуванні злочинної агресії РФ. 

Що відомо про підозру Черняку

За інформацією слідчих СБУ, після злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну підконтрольні Черняку компанії із продажу алкогольних напоїв продовжували вести торгівлю із країною-агресоркою.

Зазначається, що тільки протягом минулого року компанії Черняка у вигляді сплати податків і зборів перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд грн.

Окрім цього слідчі СБУ з’ясували, що компанії Черняка на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу купували в Росії промислові обсяги спирту та іншої продукції для виготовлення алкогольних напоїв.

У приміщеннях холдингу в Україні було виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб), - йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА.

Що відомо про Євгена Черняка та його діяльність

Євген Черняк є одним з найбагатших бізнесменів України, також він популярний блогер.

Його алкогольний холдинг Global Spirits - найбільший у Східній Європі.

Холдингу належать горілчаний завод "Хортиця", Одеський коньячний завод. Global Spirits володіє брендами "Хортиця", "Мороша", Blagoff та іншими.

3 липня Слідком РФ оголосив про початок кримінального провадження щодо холдингу Global Spirits та його бенефіціара - українського бізнесмена Євгена Черняка. Також Слідком РФ оголосив бізнесмена у розшук.

Сам Черняк заявляв, що 24 лютого 2022 року "Global Spirits" відкликала ліцензію на виробництво брендів у РФ. За його словами - це єдина можлива процедура, за якою дію ліцензії можна припинити раніше встановленого терміну.

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