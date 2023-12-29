Служба безпеки України оголосила про підозру українському бізнесмену Євгену Черняку у фінансуванні злочинної агресії РФ.

Що відомо про підозру Черняку

За інформацією слідчих СБУ, після злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну підконтрольні Черняку компанії із продажу алкогольних напоїв продовжували вести торгівлю із країною-агресоркою.

Зазначається, що тільки протягом минулого року компанії Черняка у вигляді сплати податків і зборів перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд грн.

Окрім цього слідчі СБУ з’ясували, що компанії Черняка на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу купували в Росії промислові обсяги спирту та іншої продукції для виготовлення алкогольних напоїв.

У приміщеннях холдингу в Україні було виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб), - йдеться у повідомленні СБУ. Поширити

Наразі вирішується питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА.

Що відомо про Євгена Черняка та його діяльність

Євген Черняк є одним з найбагатших бізнесменів України, також він популярний блогер.

Його алкогольний холдинг Global Spirits - найбільший у Східній Європі.

Холдингу належать горілчаний завод "Хортиця", Одеський коньячний завод. Global Spirits володіє брендами "Хортиця", "Мороша", Blagoff та іншими.

3 липня Слідком РФ оголосив про початок кримінального провадження щодо холдингу Global Spirits та його бенефіціара - українського бізнесмена Євгена Черняка. Також Слідком РФ оголосив бізнесмена у розшук.

Сам Черняк заявляв, що 24 лютого 2022 року "Global Spirits" відкликала ліцензію на виробництво брендів у РФ. За його словами - це єдина можлива процедура, за якою дію ліцензії можна припинити раніше встановленого терміну.