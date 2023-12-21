Глава СБУ заявив про намір перенести війну ближче до Кремля та назвав пріоритетні цілі
Категорія
Україна
Дата публікації

Глава СБУ заявив про намір перенести війну ближче до Кремля та назвав пріоритетні цілі

СБУ
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Джерело:  Politico

Служба безпеки України посилює роботу в тилу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля. Серед пріоритетних цілей – військові кораблі РФ, військові бази, логістичні коридори поставок зброї тощо.

СБУ працює над ураженням тилу ворога

Глава СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужба посилює роботу в тилу ворога, аби перенести війну якомога ближче до Кремля.

СБУ завдає цілеспрямованих точкових ударів. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості РФ для ведення війни в Україні та наближає нашу Перемогу, — зазначив Малюк.

За словами глави Служби безпеки, зараз триває робота над тим, щоб відтіснити Чорноморський флот РФ з Криму за допомогою морських дронів Sea baby, які вразили Кримський міст, а також низку російський військових кораблів.

Агентство вказує, що атаки дронів Sea baby змусили Москву перевести більшу частину свого флоту з окупованого Криму, що дозволило Україні відновити використання своїх портів для судноплавства.

Генерал-майор вказав, що СБУ ретельно обирає цілі перед тим, як завдати удару, в першу чергу працюючи по військових об'єктах або тих, які окупанти використовують для виконання своїх бойових завдань і матеріально-технічного забезпечення армії.

Малюк поінформував, що більшість своїх операцій Служба безпеки проводить на території України — на Донбасі, в Криму та Чорному морі.

Це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів. Ми діємо повністю згідно з нормами міжнародного права, — підкреслив глава СБУ.

Генерал-майор додав, що Служба безпеки України завжди шукає нові рішення та пообіцяв, що "бавовна палатиме й надалі".

Спецоперації СБУ на території РФ

Нагадаємо, 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії.

Під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Це була спецоперація СБУ.

1 грудня на Байкало-Амурській залізничній магістралі у РФ вибухнув ще один потяг із паливом.

Після того, як перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі, для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через "Чортів міст".

Саме на це і розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої, - повідомили джерела в СБУ.

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