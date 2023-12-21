Глава СБУ заявив про намір перенести війну ближче до Кремля та назвав пріоритетні цілі

Служба безпеки України посилює роботу в тилу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля. Серед пріоритетних цілей – військові кораблі РФ, військові бази, логістичні коридори поставок зброї тощо.

СБУ працює над ураженням тилу ворога

Глава СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужба посилює роботу в тилу ворога, аби перенести війну якомога ближче до Кремля.

СБУ завдає цілеспрямованих точкових ударів. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості РФ для ведення війни в Україні та наближає нашу Перемогу, — зазначив Малюк. Поширити

За словами глави Служби безпеки, зараз триває робота над тим, щоб відтіснити Чорноморський флот РФ з Криму за допомогою морських дронів Sea baby, які вразили Кримський міст, а також низку російський військових кораблів.

Агентство вказує, що атаки дронів Sea baby змусили Москву перевести більшу частину свого флоту з окупованого Криму, що дозволило Україні відновити використання своїх портів для судноплавства.

Генерал-майор вказав, що СБУ ретельно обирає цілі перед тим, як завдати удару, в першу чергу працюючи по військових об'єктах або тих, які окупанти використовують для виконання своїх бойових завдань і матеріально-технічного забезпечення армії.

Малюк поінформував, що більшість своїх операцій Служба безпеки проводить на території України — на Донбасі, в Криму та Чорному морі.

Це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів. Ми діємо повністю згідно з нормами міжнародного права, — підкреслив глава СБУ. Поширити

Генерал-майор додав, що Служба безпеки України завжди шукає нові рішення та пообіцяв, що "бавовна палатиме й надалі".

Спецоперації СБУ на території РФ

Нагадаємо, 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії.

Під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Це була спецоперація СБУ.

1 грудня на Байкало-Амурській залізничній магістралі у РФ вибухнув ще один потяг із паливом.

Після того, як перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі, для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через "Чортів міст".