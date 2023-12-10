Точно в ціль. Спецпризначенці СБУ показали роботу операторів ударних дронів — відео

Спецпризначенці СБУ ювелірно відпрацювали з дронами на цьому тижні.
“Альфівці” СБУ показали суперпрофесійну роботу
Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ за два тижні знищили майже 500 російських загарбників, а також продемонстрували роботу операторів ударних дронів.
Про це пресслужба СБУ повідомила у Facebook.
За два тижні Центр нарахував майже 500 знищених росіян.
Влучний постріл на 3,8 км
Постріл здійснив українець В'ячеслав Ковальський, який став снайпером.
Про це повідомляє WSJ.
Як пише видання, Ковальський та його коригувальник, які є співробітниками підрозділу військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ), зайняли позиції в Херсоні, через річку від російської військової бази, при цьому коригувальник розраховував відстань, швидкість вітру та інші фактори, що передували пострілу.
Зокрема коригувальник використовував лазер, щоб визначити, наскільки далеко знаходяться російські солдати. Навідник також мав розрахувати температуру повітря, вологість та кривизну землі, щоб побачити, як це вплине на кулю його напарника.
Кулі зі спеціальної снайперської гвинтівки Ковальського знадобилося близько дев'яти секунд, щоб вразити ціль. Гвинтівка складається з американського ствола, японського прицілу та інших українських деталей.
The Journal навіть опитало експертів. Колишні снайпери та експерти з балістики розповіли, що такий постріл можливий.
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