Точно в ціль. Спецпризначенці СБУ показали роботу операторів ударних дронів — відео

Спецпризначенці СБУ ювелірно відпрацювали з дронами на цьому тижні.

“Альфівці” СБУ показали суперпрофесійну роботу

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ за два тижні знищили майже 500 російських загарбників, а також продемонстрували роботу операторів ударних дронів.

Про це пресслужба СБУ повідомила у Facebook.

Спецпризначенці СБУ допомогли росіянам "параскінуть мазгамі". Цього разу в адвент-календарі гарних новин Служби безпеки України на грудень – ювелірна робота операторів ударних дронів Центру спецоперацій "А". Поширити

За два тижні Центр нарахував майже 500 знищених росіян.

Влучний постріл на 3,8 км

Постріл здійснив українець В'ячеслав Ковальський, який став снайпером.

Про це повідомляє WSJ.

Я думаю, що тепер росіяни знатимуть, на що здатні українці. Нехай сидять удома і бояться, – заявив 58-річний колишній бізнесмен В'ячеслав Ковальський, який тепер служить в ЗСУ на посаді снайпера. Поширити

Як пише видання, Ковальський та його коригувальник, які є співробітниками підрозділу військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ), зайняли позиції в Херсоні, через річку від російської військової бази, при цьому коригувальник розраховував відстань, швидкість вітру та інші фактори, що передували пострілу.

Зокрема коригувальник використовував лазер, щоб визначити, наскільки далеко знаходяться російські солдати. Навідник також мав розрахувати температуру повітря, вологість та кривизну землі, щоб побачити, як це вплине на кулю його напарника.

Пара націлилася на російського офіцера, який дає інструкції групі солдатів. Зрештою коригувальник дав Ковальському добро на спусковий гачок, сказавши йому: "Можеш", – пише WSJ. Поширити

Кулі зі спеціальної снайперської гвинтівки Ковальського знадобилося близько дев'яти секунд, щоб вразити ціль. Гвинтівка складається з американського ствола, японського прицілу та інших українських деталей.

The Journal навіть опитало експертів. Колишні снайпери та експерти з балістики розповіли, що такий постріл можливий.