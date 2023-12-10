Точно в цель. Спецназовцы СБУ показали работу операторов ударных дронов — видео

Спецназовцы СБУ ювелирно отработали с дронами на этой неделе.

"Альфовцы" СБУ показали суперпрофессиональную работу

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ за две недели уничтожили почти 500 российских захватчиков, а также продемонстрировали работу операторов ударных дронов.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в Facebook.

Спецназовцы СБУ помогли россиянам "раскинуть мозгами". В этот раз в адвент-календаре хороших новостей Службы безопасности Украины на декабрь – ювелирная работа операторов ударных дронов Центра спецопераций "А". Поделиться

За две недели Центр насчитал почти 500 уничтоженных россиян.

Точный выстрел на 3,8 км

Выстрел произвел украинец Вячеслав Ковальский, ставший снайпером.

Об этом сообщает WSJ.

Я думаю, что теперь россияне будут знать, на что способны украинцы. Пусть сидят дома и боятся, – заявил 58-летний бывший бизнесмен Вячеслав Ковальский, который теперь служит в ВСУ в должности снайпера. Поделиться

Как пишет издание, Ковальский и его корректировщик, являющиеся сотрудниками подразделения военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), заняли позиции в Херсоне, через реку от российской военной базы, при этом корректировщик рассчитывал расстояние, скорость ветра и другие предшествовавшие выстрелу факторы.

В частности, корректировщик использовал лазер, чтобы определить, насколько далеко находятся русские солдаты. Наводчик также должен был рассчитать температуру воздуха, влажность и кривизну земли, чтобы увидеть, как это повлияет на шар его напарника.

Пара нацелилась на русского офицера, дающего инструкции группе солдат. В конце концов, корректировщик дал Ковальскому добро на спусковой крючок, сказав ему: "Можешь", - пишет WSJ. Поделиться

Пули из специальной снайперской винтовки Ковальского понадобилось около девяти секунд, чтобы поразить цель. Винтовка состоит из американского ствола, японского прицела и других украинских деталей.

The Journal даже опросил экспертов. Бывшие снайперы и эксперты по баллистике рассказали, что такой выстрел возможен.