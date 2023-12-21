Глава СБУ заявил о намерении перенести войну поближе к Кремлю и назвал приоритетные цели

Служба безопасности Украины усиливает работу в тылу врага, чтобы перенести войну как можно ближе к Кремлю. Среди приоритетных целей – военные корабли РФ, военные базы, логистические коридоры поставок оружия и т.д.

СБУ работает над поражением тыла врага

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужба усиливает работу в тылу врага, чтобы перенести войну как можно ближе к Кремлю.

СБУ наносит целенаправленные точечные удары. Мы жалим врага иглой прямо в сердце. Каждая наша спецоперация преследует конкретную цель и приносит свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности РФ для ведения войны в Украине и приближает нашу Победу, отметил Малыш. Поделиться

По словам главы Службы безопасности, сейчас идет работа над тем, чтобы оттеснить Черноморский флот РФ из Крыма с помощью поразивших Крымский мост морских дронов Sea baby, а также ряд российских военных кораблей.

Агентство указывает, что атаки дронов Sea baby заставили Москву перевести большую часть своего флота из оккупированного Крыма, что позволило Украине восстановить использование своих портов для судоходства.

Генерал-майор указал, что СБУ тщательно выбирает цели перед тем, как нанести удар, в первую очередь работая по военным объектам или тем, которые оккупанты используют для выполнения своих боевых задач и материально-технического обеспечения армии.

Малыш проинформировал, что большинство своих операций Служба безопасности проводит на территории Украины – на Донбассе, в Крыму и Черном море.

Это наша земля, и мы будем использовать все возможные методы, чтобы освободить ее от оккупантов. Мы действуем полностью по нормам международного права, — подчеркнул глава СБУ. Поделиться

Генерал-майор добавил, что Служба безопасности Украины всегда ищет новые решения и пообещал, что "хлопок будет и дальше".

Спецоперации СБУ на территории РФ

Напомним, 30 ноября произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Северномойском тоннеле им. Бессолово, который находится в Бурятии.

Во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Это была спецоперация СБУ.

1 декабря на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в РФ взорвался еще один поезд с топливом.

После того, как первый грузовой поезд взорвался непосредственно в Северномойском тоннеле, для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост".