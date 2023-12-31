СБУ анонсувала новий сюрприз для Путіна у 2024 — фото

СБУ збирається повторно атакувати Кримський міст

Пресслужба Служби безпеки України обновила обкладинку Фейсбук-сторінки відомства. На ній зображений палаючий Кримський міст.

Окрім того, на фото можна побачити інтригуючий підпис “2024 To be continued”, що українською перекладається “2024. Далі буде”.

У такий оригінальний спосіб керівництво спецслужби натякнуло не лише українцям, а й росіянам та безпосередньо диктатору Володимиру Путіну, що в прийдешньому році Кримський міст знову згадає, що таке “бавовна”.

Коли саме це станеться — наразі зрозуміти важко.

Фото: скриншот

Як відомо, СБУ уже проводила успішну атаку на Кримський міст, в результаті якої його вдалося частково зруйнувати та порушити логістику армії РФ.

Глава СБУ Малюк звернувся до українців напередодні Нового року

Генерал-майор Василь Малюк звертає увагу на те, що 2023 рік став ще однією героїчною сторінкою українського народу у боротьбі проти ворога. Ми вкотре показали світові свою незламність та єдність.

Кожного дня Сили оборони роблять максимум, аби Україна стала ще на крок ближчою до Перемоги. Ми міцно стоїмо на своїй землі. За неї віддають життя кращі сини і доньки України. Так само її захищали наші славетні козацькі пращури. Тому що воля і свобода завжди були найвищою цінністю для українців. Поширити

Глава СБУ також нагадав про те, що саме унікальна технічна розробка Служби безпеки України – морські дрони «Sea baby», підірвала Кримський міст, а також знищила чимало російських військових кораблів.