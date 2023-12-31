СБУ анонсувала новий сюрприз для Путіна у 2024 — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ анонсувала новий сюрприз для Путіна у 2024 — фото

СБУ
Кримський міст

Вночі 31 грудня Служба безпеки України натякнула, що готує нову атаку на Кримський міст.

СБУ збирається повторно атакувати Кримський міст

Пресслужба Служби безпеки України обновила обкладинку Фейсбук-сторінки відомства. На ній зображений палаючий Кримський міст.

Окрім того, на фото можна побачити інтригуючий підпис “2024 To be continued”, що українською перекладається “2024. Далі буде”.

У такий оригінальний спосіб керівництво спецслужби натякнуло не лише українцям, а й росіянам та безпосередньо диктатору Володимиру Путіну, що в прийдешньому році Кримський міст знову згадає, що таке “бавовна”.

Коли саме це станеться — наразі зрозуміти важко.

Кримський міст
Фото: скриншот

Як відомо, СБУ уже проводила успішну атаку на Кримський міст, в результаті якої його вдалося частково зруйнувати та порушити логістику армії РФ.

Глава СБУ Малюк звернувся до українців напередодні Нового року

Генерал-майор Василь Малюк звертає увагу на те, що 2023 рік став ще однією героїчною сторінкою українського народу у боротьбі проти ворога. Ми вкотре показали світові свою незламність та єдність.

Кожного дня Сили оборони роблять максимум, аби Україна стала ще на крок ближчою до Перемоги. Ми міцно стоїмо на своїй землі. За неї віддають життя кращі сини і доньки України. Так само її захищали наші славетні козацькі пращури. Тому що воля і свобода завжди були найвищою цінністю для українців.

Глава СБУ також нагадав про те, що саме унікальна технічна розробка Служби безпеки України – морські дрони «Sea baby», підірвала Кримський міст, а також знищила чимало російських військових кораблів.

Наші дрони випалюють вщент російську техніку. Снайпери дістають цілі на рекордній відстані. Контррозвідка та військова контррозвідка затримують зрадників і колаборантів, щоб вичистити п’яту колону всередині країни. Кіберфахівці відбивають тисячі російських кібератак, захищаючи критичну інфраструктуру. А слідчі СБУ якісно документують всі воєнні злочини армії рф. Це наш щоденний внесок у Перемогу! Бажаю кожній українській родині злагоди, щастя й добробуту.

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