СБУ анонсувала новий сюрприз для Путіна у 2024 — фото

Вночі 31 грудня Служба безпеки України натякнула, що готує нову атаку на Кримський міст.
СБУ збирається повторно атакувати Кримський міст
Пресслужба Служби безпеки України обновила обкладинку Фейсбук-сторінки відомства. На ній зображений палаючий Кримський міст.
Окрім того, на фото можна побачити інтригуючий підпис “2024 To be continued”, що українською перекладається “2024. Далі буде”.
У такий оригінальний спосіб керівництво спецслужби натякнуло не лише українцям, а й росіянам та безпосередньо диктатору Володимиру Путіну, що в прийдешньому році Кримський міст знову згадає, що таке “бавовна”.
Коли саме це станеться — наразі зрозуміти важко.
Як відомо, СБУ уже проводила успішну атаку на Кримський міст, в результаті якої його вдалося частково зруйнувати та порушити логістику армії РФ.
Глава СБУ Малюк звернувся до українців напередодні Нового року
Генерал-майор Василь Малюк звертає увагу на те, що 2023 рік став ще однією героїчною сторінкою українського народу у боротьбі проти ворога. Ми вкотре показали світові свою незламність та єдність.
Глава СБУ також нагадав про те, що саме унікальна технічна розробка Служби безпеки України – морські дрони «Sea baby», підірвала Кримський міст, а також знищила чимало російських військових кораблів.
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