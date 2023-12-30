Полковник СБУ запропонував свій сценарій ведення війни проти РФ

Російсько-українська війна у 2024 році може розвиватися за двома сценаріями. Таким прогнозом поділився нардеп, секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.
Якою може бути війна Росії проти України у 2024 році
Роман Костенко вкотре звернув увагу на те, що фінальні рішення будуть ухвалювати винятково під час Ставки Верховного Головнокомандувача.
На його переконання, події справді можуть розвиватися по-різному, однак є те, що Україна повинна зробити обов’язково.
Він також запевнив, що наразі головним завданням ЗСУ буде не пустити ворога вглиб країни.
Якщо це вдасться зробити, то тоді можна буде починати думати про новий контрнаступ.
Яка стратегію краще вибрати армії України
Як вважає експерт, позиційна війна на полі бою триває ще з моменту звільнення Херсона, оскільки після цього лінія фронту де-факто завмерла.
Враховуючи останні події ЗСУ можуть вибрати одну зі стратегій:
звільняти території;
знищувати сили й засоби противника.
За словами Романа Костенка, він схиляється до другого варіанту.
Що важливо розуміти, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг також пояснював, що військові досягнення можна виміряти не лише квадратними кілометрами, а й завданими втратами противнику.
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