Полковник СБУ предложил свой сценарий ведения войны против РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Полковник СБУ предложил свой сценарий ведения войны против РФ

ВСУ
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Источник:  24 канал

Российско-украинская война в 2024 году может развиваться по двум сценариям. Таким прогнозом поделился нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко.

Какой может быть война России против Украины в 2024 году

Роман Костенко в очередной раз обратил внимание на то, что финальные решения будут приниматься исключительно во время Ставки Верховного Главнокомандующего.

По его убеждению, события действительно могут развиваться по-разному, однако есть то, что Украина должна сделать обязательно.

Какую бы ни выбрали стратегию – либо стоять в обороне, либо активно продвигаться – нам нужно сделать единственное. На подконтрольной территории строить свои линии Сырского, Тарнавского, Залужного. Эти линии должны быть построены в каждой области, – отметил полковник СБУ.

Он также заверил, что главной задачей ВСУ будет не пустить врага вглубь страны.

Если это удастся сделать, тогда можно будет начинать думать о новом контрнаступлении.

Какую стратегию лучше выбрать армии Украины

Как считает эксперт, позиционная война на поле боя продолжается с момента освобождения Херсона, поскольку после этого линия фронта де-факто замерла.

Учитывая последние события, ВСУ могут выбрать одну из стратегий:

  • освобождать территории;

  • уничтожать силы и средства противника.

По словам Романа Костенко, он склоняется ко второму варианту.

Такая стратегия кажется более реальной. Уничтожая противника без привязки к территории, а также экономически – санкциями, мы можем заставить Россию выйти из наших территорий, – объяснил полковник СБУ.

Что важно понимать, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также объяснял, что военные достижения можно измерить не только квадратными километрами, но и потерями противника.

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