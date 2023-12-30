Полковник СБУ предложил свой сценарий ведения войны против РФ

Российско-украинская война в 2024 году может развиваться по двум сценариям. Таким прогнозом поделился нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко.
Какой может быть война России против Украины в 2024 году
Роман Костенко в очередной раз обратил внимание на то, что финальные решения будут приниматься исключительно во время Ставки Верховного Главнокомандующего.
По его убеждению, события действительно могут развиваться по-разному, однако есть то, что Украина должна сделать обязательно.
Он также заверил, что главной задачей ВСУ будет не пустить врага вглубь страны.
Если это удастся сделать, тогда можно будет начинать думать о новом контрнаступлении.
Какую стратегию лучше выбрать армии Украины
Как считает эксперт, позиционная война на поле боя продолжается с момента освобождения Херсона, поскольку после этого линия фронта де-факто замерла.
Учитывая последние события, ВСУ могут выбрать одну из стратегий:
освобождать территории;
уничтожать силы и средства противника.
По словам Романа Костенко, он склоняется ко второму варианту.
Что важно понимать, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также объяснял, что военные достижения можно измерить не только квадратными километрами, но и потерями противника.
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