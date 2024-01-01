В новогоднюю ночь российские захватчики запустили по Украине 90 ударных дронов типа "Шахед" — это рекордное количество. Силы ПВО сбили 87 из них. В Одессе в результате атаки РФ погиб один гражданский. Кроме того, под удар врага попала Львовская область — там дотла сгорел музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.

Атака РФ на Украину в новогоднюю ночь: первые подробности

Ночью в Одессе зафиксировали попадание обломков сбитых БПЛА в жилые дома, в результате чего вспыхнули пожары.

По состоянию на утро 1 января официально известно об одном погибшем. Есть также травмированные.

Также враг нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 из ТОТ Херсонской и Запорожской областей. Поделиться

Как сообщает руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, на юге наблюдали пролет более шести десятков беспилотников, из которых пятьдесят были уничтожены".

Окончательные данные обещают объявить позже.

По ее словам, массированная атака российских дронов началась в 23:30. Россияне попали в один из объектов припортовой инфраструктуры Одесской области. Начался пожар, но его удалось быстро погасить. Люди не пострадали.

Кроме того, указано, что в течение ночи на юге около 11 часов работала система ПВО.

Вражеские дроны пытались сбить в Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях. Наибольшее количество вражеских целей удалось уничтожить именно в Одесской области – около 30-ти.

Гуменюк в очередной раз обратила внимание на то, что даже сбитый ПВО “шахед” остается очень опасным.

Он уже в сбитом состоянии, когда падает, создает мощную взрывную волну, разрушающую объекты вокруг.

Россия атаковала Львовскую область в новогоднюю ночь: сгорел музей Шухевича

1 января, в день рождения Степана Бандеры, армия РФ полностью уничтожила музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на Белогорще.

Эту информацию официально подтвердил мэр Львова Андрей Садовый.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что предварительная причина возгорания – обломки вражеского беспилотника.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Впоследствии Козицкий также добавил, что произошло падение обломков "Шахеда" в Дублянах возле Львова. Горит крыша общежития. На месте работают пожарные.