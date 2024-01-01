У новорічну ніч російські загарбники запустили Україні 90 ударних дронів типу "Шахед" — це рекордна кількість. Сили ППО змогли знищити 87 з них. В Одесі внаслідок атаки РФ загинув один цивільний. Окрім того, під удар ворога потрапила Львівська область — там вщент згорів музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.

Атака РФ на Україну у новорічну ніч: перші подробиці

Вночі в Одесі зафіксували влучання уламків збитих БПЛА у житлові будинки, в результаті чого спалахнули пожежі.

Станом на ранок 1 січня офіційно відомо про щонайменше одного загиблого. Є також травмовані.

Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської і Запорізької областей. Поширити

Як повідомляє керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, на півдні спостерігали проліт понад шістьох десятків безпілотників, з яких п'ятдесят плюс було знищено".

Остаточні дані обіцяють оголосити згодом.

За її словами, масована атака російських дронів почалася в 23:30. Росіяни влучили в один з об'єктів припортової інфраструктури Одещини. Здійнялася пожежа, але її вдалося швидко погасити. Люди не постраждали.

Окрім того, наголошується, що протягом ночі на півдні майже 11 годин працювала система ППО.

Ворожі дрони намагалися збити на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Вінниччині. Найбільшу кількість ворожих цілей вдалося знищити саме в Одеській області – близько 30.

Гуменюк вкотре звернула увагу на те, що навіть збитий ППО шахед залишається дуже небезпечним.

Він уже в збитому стані, коли падає, створює потужну вибухову хвилю, яка руйнує об'єкти навколо.

Росія атакувала Львівську область у новорічну ніч: згорів музей Шухевича

1 січня, в день народження Степана Бандери, армія РФ повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі.

Цю інформацію офіційно підтвердив мер Львова Андрій Садовий.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що попередня причина загоряння - уламки ворожого безпілотника.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Згодом Козицький також додав, що відбулося падіння уламків "Шахеда" у Дублянах, що біля Львова. Горить дах гуртожитку. На місці працюють пожежники.