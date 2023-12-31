ППО намагається збити десятки російських дронів над Україною

Вночі 31 грудня російські загарбники знову атакують територію України великою кількістю дронів — працює ППО.
Росія атакує Україну “шахедами” вночі 31 грудня
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, просто зараз кілька десятків російських ударних дронів зафіксовані у повітряному просторі України.
Їх активно намагається збити українська ППО, однак її результати роботи поки невідомі.
О 23:12 ПС ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході
Окрім того, повідомляється про рух “шахедів” на Одесу та Миколаїв.
Раніше також стало відомо, що у Вінницькій та Хмельницькій області гриміли вибухи, адже там сили ППО також намагалися збити ворожі дрони.
Росія вивела у Чорне море три ракетоносії
Станом на вечір 31 грудня у Чорному морі перебуває 3 російські ракетні носії з загальним запасом з 24 "Калібрів". Військові попереджають про високий рівень ракетної загрози.
Згідно з даними українських воїнів, російські війська вивели на чергування у Чорне море три надводних ракетоносії - 2 фрегати і малий ракетний корабель.
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