ППО намагається збити десятки російських дронів над Україною
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО намагається збити десятки російських дронів над Україною

Повітряні Сили ЗСУ
Шахед

Вночі 31 грудня російські загарбники знову атакують територію України великою кількістю дронів — працює ППО.

Росія атакує Україну “шахедами” вночі 31 грудня

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, просто зараз кілька десятків російських ударних дронів зафіксовані у повітряному просторі України.

Їх активно намагається збити українська ППО, однак її результати роботи поки невідомі.

О 23:12 ПС ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході

Загроза застосування авіаційних засобів ураження!

Окрім того, повідомляється про рух “шахедів” на Одесу та Миколаїв.

Раніше також стало відомо, що у Вінницькій та Хмельницькій області гриміли вибухи, адже там сили ППО також намагалися збити ворожі дрони.

Росія вивела у Чорне море три ракетоносії

Станом на вечір 31 грудня у Чорному морі перебуває 3 російські ракетні носії з загальним запасом з 24 "Калібрів". Військові попереджають про високий рівень ракетної загрози.

Згідно з даними українських воїнів, російські війська вивели на чергування у Чорне море три надводних ракетоносії - 2 фрегати і малий ракетний корабель.

Загальна готовність до застосування - 24 "Калібри". Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Сигналами повітряної тривоги не нехтуємо, дослухаємось, реагуємо оперативно, йдеться в повідомленні.

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