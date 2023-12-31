Сили оборони відбили атаки військ РФ на 8 напрямках — зведення Генштабу

За минулу добу між Силами оборони України та російськими військами відбулися 42 бойових зіткнення.

Ситуація на фронті 31 грудня

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління противника.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення.

Війська РФ завдали 12 ракетних та 58 авіаційних ударів, у тому числі ударними дронами типу “Shahed-136/131”, здійснили 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

ЗСУ відбили низку атак на 8 напрямках

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак окупантів біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 3 атаки ворога в неподалік Авдіївки та ще 9 атак в районі Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки на свої позиції.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога поблизу Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Тут відбито 4 атаки.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.