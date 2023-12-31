Силы обороны отразили атаки войск РФ на 8 направлениях — сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны отразили атаки войск РФ на 8 направлениях — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За минувшие сутки между Силами обороны Украины и российскими войсками произошло 42 боевых столкновения.

Ситуация на фронте 31 декабря

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состава боеприпасов и пункта управления противника.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток произошло 42 боевых столкновения.

Войска РФ нанесли 12 ракетных и 58 авиационных ударов, в том числе ударными дронами типа Shahed-136/131, совершили 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

ВСУ отразили ряд атак на 8 направлениях

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак оккупантов возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отбиты 3 атаки врага вблизи Авдеевки и еще 9 атак в районе Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны отразили 4 атаки на свои позиции.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку врага вблизи Урожайного Донецкой области.

В Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Здесь отбиты 4 атаки.

На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

Да, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.

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