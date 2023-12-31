ПВО пытается сбить десятки российских дронов над Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО пытается сбить десятки российских дронов над Украиной

Воздушные Силы ВСУ
шахед
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Ночью 31 декабря российские захватчики снова атакуют территорию Украины большим количеством дронов - работает ПВО.

Россия атакует Украину "шахедами" ночью 31 декабря

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, прямо сейчас несколько десятков российских ударных дронов зафиксированы в воздушном пространстве Украины.

Их активно пытается сбить украинское ПВО, однако ее результаты работы пока неизвестны.

В 23:12 ВС ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юге и востоке

Угроза применения авиационных средств поражения!

Кроме того, сообщается о движении "шахедов" на Одессу и Николаев.

Ранее также стало известно, что в Винницкой и Хмельницкой области погремели взрывы, ведь там силы ПВО пытались сбить вражеские дроны.

Россия вывела в Черное море три ракетоносителя

По состоянию на вечер 31 декабря в Черном море находится 3 российских ракетных носителя с общим запасом из 24 "Калибров". Военные предупреждают о высоком уровне ракетной угрозы.

Согласно данным украинских воинов, российские войска вывели на дежурство в Черное море три надводных ракетоносителя - 2 фрегата и малый ракетный корабль.

Общая готовность к применению - 24 "Калибра". Уровень ракетной угрозы очень высок. Сигналами воздушной тревоги не пренебрегаем, прислушиваемся, реагируем оперативно, - сказано в сообщении.

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