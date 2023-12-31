РФ вывела в Черное море 3 ракетоносителя с 24 "Калибрами"

По состоянию на вечер 31 декабря в Черном море находится 3 российских ракетных носителя с общим запасом из 24 "Калибров". Военные предупреждают о высоком уровне ракетной угрозы.
В Черном море находятся три ракетоносителя РФ
Силы обороны юга сообщили, что российские войска вывели на дежурство в Черное море три надводных ракетоносителя – 2 фрегата и малый ракетный корабль.
Напомним, что в Украине продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов. Сейчас "шахеды" направляются на Староконстантинов в Хмельницкой области.
Сколько ракет сбила Украина с 2022 года
По данным Воздушных сил, с 24 февраля 2022 года Силами обороны Украины уничтожено 1709 ракет различных типов. Среди них:
Х-101/555/55 – выпущено – 1360, уничтожено – 1045;
«Калибр» - выпущено – 834, уничтожено – 397;
«Искандер-К» – выпущено 154, уничтожено – 62;
Ударные БПЛА «Shahed-136/131» - выпущены – 3940, уничтожены – 3095.
Процент сбивания крылатых ракет и ударных БпЛА составляет около 85%.
По состоянию на сегодняшний день с помощью ЗРК Patriot уже уничтожено уничтожено 15 аэробалистических Х-47М2 «Кинжал» и десятки баллистических ракет противника.
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