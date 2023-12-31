РФ вывела в Черное море 3 ракетоносителя с 24 "Калибрами"

По состоянию на вечер 31 декабря в Черном море находится 3 российских ракетных носителя с общим запасом из 24 "Калибров". Военные предупреждают о высоком уровне ракетной угрозы.

В Черном море находятся три ракетоносителя РФ

Силы обороны юга сообщили, что российские войска вывели на дежурство в Черное море три надводных ракетоносителя – 2 фрегата и малый ракетный корабль.

Общая готовность к применению - 24 "Калибра". Уровень ракетной угрозы очень высок. Сигналами воздушной тревоги не пренебрегаем, прислушиваемся, реагируем оперативно. Поделиться

Напомним, что в Украине продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов. Сейчас "шахеды" направляются на Староконстантинов в Хмельницкой области.

Сколько ракет сбила Украина с 2022 года

По данным Воздушных сил, с 24 февраля 2022 года Силами обороны Украины уничтожено 1709 ракет различных типов. Среди них:

Х-101/555/55 – выпущено – 1360, уничтожено – 1045;

«Калибр» - выпущено – 834, уничтожено – 397;

«Искандер-К» – выпущено 154, уничтожено – 62;

Ударные БПЛА «Shahed-136/131» - выпущены – 3940, уничтожены – 3095.

Процент сбивания крылатых ракет и ударных БпЛА составляет около 85%.

По состоянию на сегодняшний день с помощью ЗРК Patriot уже уничтожено уничтожено 15 аэробалистических Х-47М2 «Кинжал» и десятки баллистических ракет противника.