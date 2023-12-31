ПС обнародовали общее количество выпущенных по Украине российских ракет

За полномасштабное вторжение России в Украину с 24 февраля 2022 было запушено по нашей стране ракет всех типов более 7500. Это авиационные ракеты, зенитные ракеты С-300, крылатые ракеты, баллистические.

РФ выпустила по Украине 7500 ракет

С начала полномасштабного вторжения российские войска запустили по Украине более 7500 ракет.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".

Мы имеем полномасштабное вторжение ракет всех типов (выпущенных - ред.) по Украине более 7500. Это всех типов – авиационные ракеты, зенитные ракеты С-300, крылатые ракеты, баллистические – запущено такое количество, – сказал Игнат. Поделиться

Он заметил, что сбить все вражеские ракеты невозможно.

Сбивать мы начали "Петриотом" только в мае, и то на том участке, там, где он есть. Должны понимать, что сбиваем мы только крылатые ракеты или Х-59, – сказал представитель ПС ВСУ. Поделиться

Сколько дронов-камикадзе выпустила РФ по Украине с сентября 2022 года

Именно дронов-камикадзе по территории нашего государства, если уже обновлять информацию, уже около 3800 запущено с сентября прошлого года, когда начали применять ударные БПЛА (россияне, ред.), - сказал спикер. Поделиться

Он отметил, что украинским военным удалось сбить около 3000 дронов-камикадзе.

Игнат подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона усиливается западным вооружением, но нужно больше новых средств.