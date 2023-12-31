ПС обнародовали общее количество выпущенных по Украине российских ракет

За полномасштабное вторжение России в Украину с 24 февраля 2022 было запушено по нашей стране ракет всех типов более 7500. Это авиационные ракеты, зенитные ракеты С-300, крылатые ракеты, баллистические.
РФ выпустила по Украине 7500 ракет
С начала полномасштабного вторжения российские войска запустили по Украине более 7500 ракет.
Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".
Он заметил, что сбить все вражеские ракеты невозможно.
Сколько дронов-камикадзе выпустила РФ по Украине с сентября 2022 года
Он отметил, что украинским военным удалось сбить около 3000 дронов-камикадзе.
Игнат подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона усиливается западным вооружением, но нужно больше новых средств.
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