ПС оприлюднили загальну кількість випущених по Україні російських ракет

За повномасштабне вторгнення Росії в Україну з 24 лютого 2022 року було випущено 7500 ракет усіх типів по нашій країні. Це авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні тощо.
РФ випустила по Україні 7500 ракет
Від початку повномасштабного вторгнення російські війська запустили по Україні понад 7500 ракет.
Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
Він зауважив, що збити всі ворожі ракети неможливо.
Скільки дронів-камікадзе випустила РФ по Україні з вересня 2022 року
Він зазначив, що українським військовим вдалося збити близько 3000 дронів-камікадзе.
Ігнат наголосив, що українська протиповітряна оборона посилюється західним озброєнням, але потрібно більше новітніх засобів.
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