ПС оприлюднили загальну кількість випущених по Україні російських ракет
Категорія
Україна
Дата публікації

ПС оприлюднили загальну кількість випущених по Україні російських ракет

Ракети
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За повномасштабне вторгнення Росії в Україну з 24 лютого 2022 року було випущено 7500 ракет усіх типів по нашій країні. Це авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні тощо.

РФ випустила по Україні 7500 ракет

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська запустили по Україні понад 7500 ракет.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Ми маємо за повномасштабне вторгнення ракет усіх типів (випущених - ред.) по Україні понад 7500. Це усіх типів – авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні – запущена така кількість, – сказав Ігнат.

Він зауважив, що збити всі ворожі ракети неможливо.

Збивати ми почали “Петріотом” лише у травні, і то на тій ділянці, там, де він є. Маємо розуміти, що збиваємо ми лише крилаті ракети або ж Х-59, – сказав речник ПС ЗСУ.

Скільки дронів-камікадзе випустила РФ по Україні з вересня 2022 року

Саме дронів-камікадзе по території нашої держави, якщо вже оновлювати інформацію, вже близько 3800 запущено з вересня минулого року, коли почали застосовувати (росіяни, - ред.) ударні БПЛА, - сказав речник.

Він зазначив, що українським військовим вдалося збити близько 3000 дронів-камікадзе.

Ігнат наголосив, що українська протиповітряна оборона посилюється західним озброєнням, але потрібно більше новітніх засобів.

Близько 3000 тисяч цих дронів знищено Силами оборони. Є над чим замислитися. Нам все ще потрібно більше систем, які працюватимуть проти ударних БПЛА, – додав він.

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