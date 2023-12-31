Комплекс Patriot уже сбил 15 российских "Кинжалов" – ВС

Начиная с 4 мая по сегодняшний день американские зенитно-ракетные комплексы Patriot сбили уже 15 российских ракет "Кинжалов" в Украине.
В Воздушных силах подвели итоги работы Patriot
Украинские зенитно-ракетные комплексы Patriot, переданные союзниками, уже сбили 15 российских аэробалистических ракет «Кинжал», которые запускаются с истребителей МиГ-31К и преодолевают сотни километров в считанные секунды.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В то же время Игнат отметил, что имеющихся у Украины систем Patriot "мало".
Игнат также сообщил, что за время полномасштабной войны Россия использовала против Украины более 7,5 тысяч ракет всех типов.
Что известно о Patriot для Украины
Ранее сообщалось, что Япония поставит в США несколько десятков ракет для Patriot. Они представляют собой перехватчики PAC-2 и PAC-3. Первые предназначены для уничтожения некоторых типов баллистических ракет путем взрыва поблизости, а вторые являются боеприпасами прямого поражения, которые направлены непосредственно на ракеты и самолеты и имеют большую взрывную силу.
Стоимость более совершенных перехватчиков PAC-3 составляет около 4 млн. долларов за штуку.
Этот шаг был сделан после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в декабре выразил тревогу по поводу обороноспособности своей страны.
В настоящее время Украина использует систему Patriot для сбивания российских баллистических ракет, в частности, "Кинжала".
Кроме этого в мае подразделение ПВО Patriot сбило три вражеских вертолета и два самолета, которые находились в российском воздушном пространстве после обстрела Украины.
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