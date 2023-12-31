Комплекс Patriot уже сбил 15 российских "Кинжалов" – ВС

Начиная с 4 мая по сегодняшний день американские зенитно-ракетные комплексы Patriot сбили уже 15 российских ракет "Кинжалов" в Украине.

В Воздушных силах подвели итоги работы Patriot

Украинские зенитно-ракетные комплексы Patriot, переданные союзниками, уже сбили 15 российских аэробалистических ракет «Кинжал», которые запускаются с истребителей МиГ-31К и преодолевают сотни километров в считанные секунды.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Patriot способен сбивать баллистику и аэробалистические ракеты, такие как «Кинжал». 4 мая был сбит первый «не имеющий аналогов «Кинжал» Х-47 – ракета М2. Таким образом, стартовал отсчет именно с этого времени. Потом было еще шесть, еще шесть, и сейчас имеем 15 уже «кинджалов», сбитых именно системой Patriot. Это очень хорошие для нас новости, – сказал Игнат. Поделиться

В то же время Игнат отметил, что имеющихся у Украины систем Patriot "мало".

Несколько батарей – недостаточно, – добавил он. Поделиться

Игнат также сообщил, что за время полномасштабной войны Россия использовала против Украины более 7,5 тысяч ракет всех типов.

Что известно о Patriot для Украины

Ранее сообщалось, что Япония поставит в США несколько десятков ракет для Patriot. Они представляют собой перехватчики PAC-2 и PAC-3. Первые предназначены для уничтожения некоторых типов баллистических ракет путем взрыва поблизости, а вторые являются боеприпасами прямого поражения, которые направлены непосредственно на ракеты и самолеты и имеют большую взрывную силу.

Стоимость более совершенных перехватчиков PAC-3 составляет около 4 млн. долларов за штуку.

Этот шаг был сделан после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в декабре выразил тревогу по поводу обороноспособности своей страны.

В настоящее время Украина использует систему Patriot для сбивания российских баллистических ракет, в частности, "Кинжала".

Кроме этого в мае подразделение ПВО Patriot сбило три вражеских вертолета и два самолета, которые находились в российском воздушном пространстве после обстрела Украины.