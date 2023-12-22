Япония отправит ракеты для Patriot в США. Как это поможет Украине

Япония сняла запрет на экспорт вооружений и готовится к отправке ракет для ПВО Patriot в США. Это поможет Пентагону продлить поставки Украине путем замещения запасов.

Япония поможет США продлить поставки Украине

Как отмечает издание, хотя новый экспортный контроль Японии по-прежнему не позволяет ему поставлять оружие в страны, находящиеся в состоянии войны, он может косвенно принести пользу Украине, поскольку дает США дополнительные возможности для предоставления военной помощи Киеву.

Анонимный представитель японского правительства заявил, что ракеты будут использоваться для пополнения арсенала вооруженных сил США по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Система Patriot – одно из множества современных средств противовоздушной обороны, поставленных Западом для помощи Украине после российского вторжения. Япония производит ракеты Patriot по лицензии американских фирм Raytheon и Lockheed Martin, уточняет Reuters. Поделиться

Представитель японского правительства заявил, что экспорт рассматривается после того, как страна, где находится владелец лицензии, сделает официальный запрос, добавив, что Соединенные Штаты до сих пор являлись единственной страной, которая сделала такой запрос.

Токио также рассматривает возможность экспорта 155-мм артиллерийских снарядов, произведенных по лицензии BAE Systems, в Великобританию, сообщила газета Financial Times.

Что известно о Patriot для Украины

Ранее сообщалось, что Япония поставит в США несколько десятков ракет для Patriot. Они представляют собой перехватчики PAC-2 и PAC-3. Первые предназначены для уничтожения некоторых типов баллистических ракет путем взрыва поблизости, а вторые являются боеприпасами прямого поражения, которые направлены непосредственно на ракеты и самолеты и имеют большую взрывную силу.

Стоимость более совершенных перехватчиков PAC-3 составляет около 4 млн. долларов за штуку.

Этот шаг был сделан после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в декабре выразил тревогу по поводу обороноспособности своей страны.

В настоящее время Украина использует систему Patriot для сбивания российских баллистических ракет, в частности, "Кинжала".

Кроме этого в мае подразделение ПВО Patriot сбило три вражеских вертолета и два самолета, которые находились в российском воздушном пространстве после обстрела Украины.