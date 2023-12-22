Японія відправить ракети для Patriot до США. Як це допоможе Україні

Японія зняла заборону експорту озброєнь і готується до відправки ракет для ППО Patriot до США. Це допоможе Пентагону продовжити постачання Україні шляхом заміщення запасів.

Японія допоможе США продовжити постачання Україні

Як зазначає видання, хоча новий експортний контроль Японії, як і раніше, не дозволяє їй постачати зброю до країн, що перебувають у стані війни, він може побічно принести користь Україні, оскільки дає США додаткові можливості для надання військової допомоги Києву.

Анонімний представник японського уряду заявив, що ракети будуть використовуватися для поповнення арсеналу збройних сил США для безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Система Patriot - один із безлічі сучасних засобів протиповітряної оборони, поставлених Заходом для допомоги Україні після російського вторгнення. Японія виробляє ракети Patriot за ліцензією американських фірм Raytheon та Lockheed Martin, – уточнює Reuters. Поширити

Представник японського уряду заявив, що експорт розглядається після того, як країна, де знаходиться власник ліцензії, зробить офіційний запит, додавши, що Сполучені Штати досі були єдиною країною, яка зробила такий запит.

Токіо також розглядає можливість експорту 155-мм артилерійських снарядів, вироблених за ліцензією BAE Systems, до Великобританії, повідомила газета Financial Times.

Що відомо про Patriot для України

Раніше повідомлялося, що Японія поставить у США кілька десятків ракет для Patriot. Вони є перехоплювачами PAC-2 і PAC-3. Перші призначені для знищення деяких типів балістичних ракет шляхом вибуху поблизу, а другі є боєприпасами прямого ураження, які націлені безпосередньо на ракети і літаки і мають більшу вибухову силу.

Вартість більш досконалих перехоплювачів PAC-3 складає близько 4 млн доларів за штуку.

Цей крок було зроблено після того, як президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона у грудні висловив тривогу щодо обороноздатності своєї країни.

Наразі Україна використовує систему Patriot для збиття російських балістичних ракет, зокрема "Кинжала".

Окрім цього у травні підрозділ ППО Patriot збив три ворожі вертольоти і два літаки, які перебували в російському повітряному просторі після обстрілу України.