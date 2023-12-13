Вторая система Patriot. Шольц пообещал еще больше помощи для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Вторая система Patriot. Шольц пообещал еще больше помощи для Украины

Патриот
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Источник:  DPA

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что еще до конца 2023 года в Украине будет развернута вторая система противовоздушной обороны Patriot, которую Германия предоставит нашей стране.

Вторая система ПВО Patriot от ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что еще в этом году в Украине будет развернута вторая система Patriot, переданная его страной Киеву.

Об этом Шольц заявил 13 декабря в Бундестаге, сообщает агентство DPA/AFX.

Военная помощь Украине крайне необходима. Потому что Россия сейчас полностью поставила свою экономику на службу в этой войне. Российское производство оружия работает на полную мощность.

Шольц отметил, что способность Украины защищаться от "роев" российских беспилотников и ракет улучшилась и добавил, что еще в этом году в Украине будет развернута вторая система противовоздушной обороны Patriot, предоставленная Германией.

Также, по его словам, будет предоставлена бронетехника, боеприпасы и зимняя защитная одежда для украинских вооруженных сил, а также электрогенераторы для преодоления дефицита электроэнергии.

Германия в следующем году планирует передать Украине 200 тыс снарядов

Германия в следующем году сможет поставить около 200 000 артиллерийских снарядов. Я думаю, это значительная часть от запланированного миллиона, – заявил генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер.

При этом Бройер добавил, что в настоящее время немецкая промышленность наращивает производство.

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

9 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину в войне, если другие ослабеют.

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