Вторая система Patriot. Шольц пообещал еще больше помощи для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что еще до конца 2023 года в Украине будет развернута вторая система противовоздушной обороны Patriot, которую Германия предоставит нашей стране.
Вторая система ПВО Patriot от ФРГ
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что еще в этом году в Украине будет развернута вторая система Patriot, переданная его страной Киеву.
Об этом Шольц заявил 13 декабря в Бундестаге, сообщает агентство DPA/AFX.
Шольц отметил, что способность Украины защищаться от "роев" российских беспилотников и ракет улучшилась и добавил, что еще в этом году в Украине будет развернута вторая система противовоздушной обороны Patriot, предоставленная Германией.
Также, по его словам, будет предоставлена бронетехника, боеприпасы и зимняя защитная одежда для украинских вооруженных сил, а также электрогенераторы для преодоления дефицита электроэнергии.
Германия в следующем году планирует передать Украине 200 тыс снарядов
При этом Бройер добавил, что в настоящее время немецкая промышленность наращивает производство.
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
9 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину в войне, если другие ослабеют.
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