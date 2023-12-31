Комплекс Patriot вже збив 15 російських "Кинджалів" — ПС

Починаючи з 4 травня до сьогодні американські зенітно-ракетні комплекси Patriot збили уже 15 російських ракет "Кинджалів" в Україні.
У Повітряних силах підбили підсумки роботи Patriot
Українські зенітно-ракетні комплекси Patriot, передані союзниками, вже збили 15 російських аеробалістичних ракет «Кинджал», які запускаються з внищувачів МіГ-31К і долають сотні кілометрів за лічені секунди.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Водночас Ігнат зазначив, що наявних в України систем Patriot "мало".
Ігнат також повідомив, що за час повномасштабної війни Росія використала проти України понад 7500 ракет усіх типів.
Що відомо про Patriot для України
Раніше повідомлялося, що Японія поставить у США кілька десятків ракет для Patriot. Вони є перехоплювачами PAC-2 і PAC-3. Перші призначені для знищення деяких типів балістичних ракет шляхом вибуху поблизу, а другі є боєприпасами прямого ураження, які націлені безпосередньо на ракети і літаки і мають більшу вибухову силу.
Вартість більш досконалих перехоплювачів PAC-3 складає близько 4 млн доларів за штуку.
Цей крок було зроблено після того, як президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона у грудні висловив тривогу щодо обороноздатності своєї країни.
Наразі Україна використовує систему Patriot для збиття російських балістичних ракет, зокрема "Кинжала".
Окрім цього у травні підрозділ ППО Patriot збив три ворожі вертольоти і два літаки, які перебували в російському повітряному просторі після обстрілу України.
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