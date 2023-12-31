Командующий Воздушными силами назвал количество уничтоженных ракет и самолетов РФ с 2022 года

Силы обороны с 24 февраля 2022 года уничтожили 1709 российских ракет разных типов и 329 самолетов и 324 вертолета оккупантов.

Сколько ракет РФ уничтожила Украина

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что с 24 февраля 2022 года Силами обороны Украины уничтожено 1709 ракет разных типов. Среди них:

Х-101/555/55 – выпущено – 1360, уничтожено – 1045;

«Калибр» - выпущено – 834, уничтожено – 397;

«Искандер-К» – выпущено 154, уничтожено – 62;

Ударные БПЛА «Shahed-136/131» - выпущены – 3940, уничтожены – 3095.

Процент сбивания крылатых ракет и ударных БПЛА составляет около 85%.

В начале 2023 года мы получили первую «Patriot» и возможность уничтожать «баллистику». В настоящее время мы уже уничтожили 15 аэробалистических Х-47М2 «Кинжал» и десятки баллистических ракет противника, – сообщил Олещук. Поделиться

Всего с начала вторжения уничтожено 329 самолетов и 324 вертолета противника.

Вылеты украинской авиации с начала вторжения РФ

С 24 февраля 2022 года авиация Воздушных Сил совершила более 16 000 вылетов:

7 600 – на огневое поражение

8600 – на истребительное авиационное прикрытие.

Наши пилоты отправили вслед за «русским военным кораблем» еще несколько плавсредств противника и ударили в их основное логово – штаб черноморского флота россии! Поделиться

Командующий Воздушными силами добавил, что, нанося болезненные удары по военным объектам, средствам ПВО, живой силе и технике противника, украинские пилоты больше всего стремятся в следующем году делать свое дело еще эффективнее.