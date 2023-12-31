Командующий Воздушными силами назвал количество уничтоженных ракет и самолетов РФ с 2022 года

Силы обороны с 24 февраля 2022 года уничтожили 1709 российских ракет разных типов и 329 самолетов и 324 вертолета оккупантов.
Сколько ракет РФ уничтожила Украина
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что с 24 февраля 2022 года Силами обороны Украины уничтожено 1709 ракет разных типов. Среди них:
Х-101/555/55 – выпущено – 1360, уничтожено – 1045;
«Калибр» - выпущено – 834, уничтожено – 397;
«Искандер-К» – выпущено 154, уничтожено – 62;
Ударные БПЛА «Shahed-136/131» - выпущены – 3940, уничтожены – 3095.
Процент сбивания крылатых ракет и ударных БПЛА составляет около 85%.
Всего с начала вторжения уничтожено 329 самолетов и 324 вертолета противника.
Вылеты украинской авиации с начала вторжения РФ
С 24 февраля 2022 года авиация Воздушных Сил совершила более 16 000 вылетов:
7 600 – на огневое поражение
8600 – на истребительное авиационное прикрытие.
Командующий Воздушными силами добавил, что, нанося болезненные удары по военным объектам, средствам ПВО, живой силе и технике противника, украинские пилоты больше всего стремятся в следующем году делать свое дело еще эффективнее.
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