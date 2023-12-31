Командувач Повітряних сил назвав кількість знищених ракет та літаків РФ з 2022 року
Категорія
Україна
Дата публікації

Командувач Повітряних сил назвав кількість знищених ракет та літаків РФ з 2022 року

Микола Олещук
Повітряні сили

Сили оборони з 24 лютого 2022 року знищили 1709 російських ракет різних типів та 329 літаків та 324 гелікоптери окупантів.

Скільки ракет РФ знищила Україна

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що з 24 лютого 2022 року Силами оборони України знищено 1709 ракет різних типів. Серед них:

  • Х-101/555/55 - випущено – 1360, знищено – 1045;

  • «Калібр» - випущено – 834, знищено – 397;

  • «Іскандер-К» - випущено 154, знищено – 62;

  • Ударні БпЛА «Shahed-136/131» - випущено – 3940, знищено – 3095.

Відсоток збиття крилатих ракет та ударних БпЛА наразі становить близько 85%.

На початку 2023 року ми отримали перші «Patriot» і можливість знищувати «балістику». На даний час ми уже знищили 15 аеробалістичних Х-47М2 «Кинджал» і десятки балістичних ракет противника, - повідомив Олещук.

Загалом з початку вторгнення знищено 329 літаків та 324 гелікоптери противника.

Вильоти української авіації з початку вторгнення РФ

З 24 лютого 2022 року авіація Повітряних Сил здійснила понад 16 000 вильотів:

  • 7 600 – на вогневе ураження

  • 8 600 – на винищувальне авіаційне прикриття.

Наші пілоти відправили услід за «рускім воєнним кораблем» ще кілька плавзасобів противника, і вдарили у їхнє основне лігво – штаб чорноморського флоту росії!

Командувач Повітряних сил додав, що, завдаючи болючих ударів по військових об’єктах, засобах ППО, живій силі та техніці противника, українські пілоти найбільше прагнуть у наступному році робити свою справу ще ефективніше.

У 2024-му ми отримаємо західні літаки, більше авіабомб і ракет американського, британського та французького виробництва. Це допоможе нам боротися з ворогом, визволяти нашу землю, очищати наше небо і море від російського мотлоху.

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