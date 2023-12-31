Сили оборони з 24 лютого 2022 року знищили 1709 російських ракет різних типів та 329 літаків та 324 гелікоптери окупантів.
Скільки ракет РФ знищила Україна
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що з 24 лютого 2022 року Силами оборони України знищено 1709 ракет різних типів. Серед них:
Х-101/555/55 - випущено – 1360, знищено – 1045;
«Калібр» - випущено – 834, знищено – 397;
«Іскандер-К» - випущено 154, знищено – 62;
Ударні БпЛА «Shahed-136/131» - випущено – 3940, знищено – 3095.
Відсоток збиття крилатих ракет та ударних БпЛА наразі становить близько 85%.
Загалом з початку вторгнення знищено 329 літаків та 324 гелікоптери противника.
Вильоти української авіації з початку вторгнення РФ
З 24 лютого 2022 року авіація Повітряних Сил здійснила понад 16 000 вильотів:
7 600 – на вогневе ураження
8 600 – на винищувальне авіаційне прикриття.
Командувач Повітряних сил додав, що, завдаючи болючих ударів по військових об’єктах, засобах ППО, живій силі та техніці противника, українські пілоти найбільше прагнуть у наступному році робити свою справу ще ефективніше.
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