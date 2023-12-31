Скільки дронів-камікадзе випустила РФ по Україні з вересня 2022 року — відповідь Ігната

Росія з вересня 2022 року випустила по Україні близько 3800 дронів-камікадзе. Сили ППО "приземлили" тисячі ворожих безпілотників.
Скільки дронів-камікадзе випустила РФ по Україні з вересня 2022 року
Він зазначив, що українським військовим вдалося збити близько 3000 дронів-камікадзе.
Ігнат наголосив, що українська протиповітряна оборона посилюється західним озброєнням, але потрібно більше новітніх засобів.
Що відомо про нічну атаку
Повітряні сили ЗСУ ще з вечора 30 грудня повідомляли про пуски "шахедів". Було відомо, що безпілотниками рухалися у напрямку Хмельницької, Тернопільської, Харківської, Запорізької, Київської областей.
Пізніше Повітряні сили уточнили, що окупанти запустили 49 "шахедів", з них українські сили ППО збили 21.
Відомо, що росіяни після ракетного терору атакували Харків "шахедами". Були влучання у середмісті.
Також у Київській області спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури через падіння уламків збитих дронів.
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