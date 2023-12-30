Армія РФ обстрілює Дніпропетровщину ракетами, дронами і артилерією. Є постраждалі

У Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства. Окрім цього, там виникла пожежа. Ворог завдав удару по Марганецькій та Мирівській громадах з дронів та артилерії. Через це було поранено 65-річну жінку, вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Окупанти цілий день обстрілюють Дніпропетровську область

Сили ППО збили російську ракету над Дніпром вдень 30 грудня.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

За його даними, у Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства.

Окрім цього там виникло займання, але його вже загасили.

Побиті й легкові машини та автобуси. Минулося без загиблих та постраждалих, – написав він. Поширити

Окрім цього ворог завдав удару з артилерії та дронів по Марганецькій та Мирівській громадах. Там було поранено 65-річну жінку. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені адмінбудівля та комунальне підприємство. Сталася пожежа на території агрофірми. Рятувальники оперативно приборкали вогонь, - йдеться у повідомленні. Поширити

У результаті обстрілів понівечені п'ятиповерхівка та 20 приватних будинків. З одного з них рятувальники деблокували 87-річного чоловіка. Зачепило газогони та лінії електропередач. Без світла залишилися майже 1300 родин.

Ракетний обстріл України у ніч на 29 грудня

Вночі 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворог запустив десятки ракет. Терористи застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона знищила 114 цілей.

30 грудня стало відомо про те, що кількість загиблих внаслідок ударів по Запоріжжю зросла до 9.

Також у Дніпрі через російські терористичні удари загинули шестеро людей.